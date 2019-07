«El potencial del fútbol femenino no tiene límites», afirma la UEFA Once inicial de España ante EEUU en el reciente Mundial. / FIFA El presidente del máximo estamento europeo del balompié, Aleksander Ceferin, promete aumentar la inversión para incrementar la participación y el rol de la mujer en este deporte LAURA GONZÁLEZ Jueves, 4 julio 2019, 00:47

La UEFA apuesta fuerte por el fútbol femenino. Desde 2012 y hasta 2020, destinará más de 1.800 millones de euros a las chicas y al balompié, dinero que ha permitido ya poner en marcha el programa de desarrollo WFDP con el que cada federación ha recibido 100.000 euros, cifra que desde el próximo año crecerá un 50%, pasando a ser de 150.000 euros anuales para cada una.

Según detalló la propia Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, han financiado casi 500 solicitudes por valor de más de 80 millones de euros a 55 federaciones, con asociados regionales también animados a invertir para desarrollar el fútbol femenino a nivel local. Más del 50% de esas peticiones han ido dirigidas al fútbol base, creando así oportunidades para que niñas y mujeres puedan jugar a este deporte.

En 94 proyectos de desarrollo de clubes y ligas se han invertido un total de 12 millones de euros para dar impulso tanto a capacidades profesionales como administrativas, y otros 78 proyectos, con una inversión casi similar, han ayudado a las federaciones a mejorar sus sistemas de fútbol base, de entrenadores y de desarrollo, contribuyendo así a aumentar el nivel de calidad para sus jugadoras, tanto las de la cantera como las que ya han conseguido llegar a la élite.

La UEFA también ha recordado como la iniciativa 'HatTrick', financiada con ingresos procedentes del Campeonato de Europa, ha permitido desde 2004, tras la Eurocopa, construir nuevos centros de entrenamiento, renovar infraestructuras e invertir en proyectos de base para desarrollar el fútbol a todos los niveles.

«El potencial del fútbol femenino no tiene límites y, con esto en mente, la UEFA ha dado el paso de incrementar la inversión para las federaciones disponibles para ayudar a mejorar el fútbol femenino por todo el continente. Incrementar la participación y el rol de la mujer en el fútbol ha sido uno de mis principales objetivos, tanto antes como después de convertirme en presidente de la UEFA», dijo el esloveno, Aleksander Ceferin.

Elección natural

También la directora de fútbol femenino de la UEFA, la alemana Nadine Kessler, consideró «genial ver que el fútbol se ha convertido en la elección más natural para muchas chicas, lo que significa que estamos en el camino correcto para cambiar percepciones alrededor del mundo». «Todo lo que siempre quise fue ser futbolista, así que me llena de orgullo que cada vez más y más chicas sientan lo mismo. No hay razón para que las chicas no se enamoren de este deporte al igual que hacen los chicos», agregó.

«La UEFA hará del fútbol femenino europeo todo lo grande que pueda llegar a ser» Aleksander Ceferin, presidente

La UEFA también lanzó en 2017 la campaña #WePlayStrong para animar a las mujeres a continuar jugando al fútbol y el pasado mes de mayo, con motivo de la final de la Liga de Campeones femenina, presentó su estrategia para 2019-2020, 'Time for Action', que entre sus objetivos pretende ampliar a 2,5 millones el número de niñas y mujeres que juegan, cifrado en torno a 1,3 millones en la actualidad. Prácticamente el doble. «El fútbol femenino es el fútbol de hoy. No es el fútbol del mañana. Es deber de la UEFA como máximo organismo del fútbol europeo potenciar el fútbol femenino. La UEFA realizará una importante inversión financiera en este juego, subrayando que apunta alta y que hará del fútbol europeo todo lo grande que pueda llegar a ser», añadió su presidente, Aleksander Ceferin.