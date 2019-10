'Pibas con Pelotas', el colectivo que reclama igualdad en el fútbol argentino Jugadoras del Boca, el único club íntegramente profesional de Argentina, celebrando un gol ante River. / TWITTER Formado por jugadoras retiradas y en activo, solicitan, entre otras cosas, una ley que equipare sus condiciones con las de los hombres, ayudas a la maternidad y un protocolo de prevención de abusos LAURA GONZÁLEZ Sábado, 5 octubre 2019, 22:23

Apenas unos días después de que Argentina celebrara el inicio de la era profesional en el fútbol femenino, con el arranque del Torneo Rexona y del histórico clásico Boca-River por primera vez en La Bombonera, con goleada (5-0) de las locales y 4.000 aficionados en las gradas, echó a andar este miércoles un movimiento en ese país para denunciar que no todo ha cambiado. Un colectivo apodado 'Pibas con pelotas', formado por jugadoras en activo y ya retiradas, organizadas «de manera horizontal, democrática y sorora», que reclaman una verdadera igualdad.

"Profesionalización no es solo firmar un contrato. Se busca también la creación de un protocolo de prevención contra el abuso y el acoso sexual", constatando que muchos de estos casos han sido encubiertos por las instituciones, llegando a ser las propias víctimas apartadas de los terrenos de juego. "También pedimos la inclusión del fútbol femenino en la currículo escolar (no suelen dejar a las niñas jugar en los colegios), subvenciones para las deportistas embarazadas y ayuda para los gastos de guardería", señalan, poniendo en valor la maternidad. También solicitan fomentar una ley que les ponga en igualdad de condiciones con los varones, y entre otras cosas ofrecen información para saber actuar en situaciones de maltrato o cuando sufren una lesión y el club no quiere hacerse cargo, como ha sucedido en innumerables ocasiones.

"Estamos dando esta batalla en un medio que no está acostumbrado a vernos organizadas y eso siempre cosecha represalias y miedos. Será un proceso difícil pero que trataremos también de hacerlo maravilloso", afirmaron en un comunicado.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que por primera vez respalda de manera económica el campeonato, no posee ningún área específica para el fútbol femenino y son escasas o inexistentes las mujeres que forman parte de algunas de las comisiones internas de los clubes, otros de los aspectos que pretenden cambiar. Reclaman además un censo nacional que permita saber cuántas mujeres juegan al fútbol en un país en el que la hegemonía masculina sigue aún muy presente.

Disparidad de recursos

Pese a que la propia AFA se ha encargado de remarcar la palabra "profesional" para el campeonato femenino argentino, tan solo uno de los 18 clubes que lo conforman, el Boca, le ha hecho un contrato a todas sus futbolistas. El resto, tan solo cuentan en su mayoría con 8 jugadoras que pueden presumir haber firmado uno de ellos. Una de las integrantes y fundadoras de 'Pibas con pelotas', Florencia Pereiro, asegura que muchas de las chicas "tienen miedo a denunciar a los clubes porque les echan". "No les cubren la parte social y los sueldos no alcanzan".

La disparidad de recursos destinados a los hombres y a las mujeres abarca muchos aspectos, desde la nula cobertura médica a la asignación de los campos para entrenar o jugar, además de los largos e incómodos viajes en autobús, vetándoles en la mayoría de los casos el uso del avión. "Hay muchas cosas a solucionar más allá de lo económico o de un contrato, porque esa es una forma también de callarnos un poco. De decirnos 'bueno, tomen, tienen contrato' y ya está. Y no. Hay muchísimas cosas más importantes", destaca Pereiro. En esa lista figuran más peticiones, como que los partidos de primera división sean televisados, la creación de divisiones inferiores en todos los clubes para fomentar una mejor formación, o espacios y materiales propios para poder entrenar. "Seguimos usando la ropa que sobra del fútbol masculino. Peleamos por el desarrollo de una cultura deportiva que promueva e incentive la participación de mujeres en el fútbol garantizando la igualdad de derechos".