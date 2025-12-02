Nanclares e Iturregi, dos caras conocidas del Athletic en el éxito de la selección en la Liga de Naciones

La final de la UEFA Nations League femenina dejó una imagen poderosa para el Athletic. Iraia Iturregi y Adriana Nanclares celebraron desde el banquillo una ... victoria que, a pesar de no haber disputado el encuentro, también es suya.

Iraia Iturregi sonrió, abrazó a sus compañeras del cuerpo técnico y vibró con cada gol de España. La de Loiu, que pasó más de dos décadas ligada al Athletic como jugadora, entrenadora y pilar de Lezama, logró en su primer gran torneo como asistente de Sonia Bermúdez lo que ya consiguió hasta cuatro veces con el club de su vida levantar un título nacional.

Su llegada a la selección se produjo tras cerrar en junio una etapa histórica en Bilbao. En su nuevo rol en el combinado nacional, Iraia vivió la final desde la banda como si aún llevara las botas puestas. Analizando cada jugada desde la banca, atenta a cada detalle a través de una pantalla, la asistente vibró con la victoria local como una más.

En el otro extremo del banquillo, Adriana Nanclares también vivió una noche especial. Suplente de Cata Coll los partidos de la final de la Nations League, siguió el choque desde detrás de la línea de cal.

Revancha tras la Euro

Nanclares, que llegó al Athletic en 2022 tras su paso por la Real, vivió un verano con sabor amargo en clave selección. Jugó durante la fase de grupos de la Eurocopa debido a la baja de Coll por enfermedad, pero vio el resto del torneo desde el banquillo. Y fue una de las imágenes más duras de la final perdida contra Inglaterra; llorando sobre el césped, consolada por sus compañeras, tras caer en los penaltis. Ayer, sin embargo, el fútbol le devolvió lo que le debía. La portera rojiblanca vivió la final animando, chocando manos, saltando en los goles de Pina y Vicky López, y finalmente saltando entre el éxtasis junto a sus compañeras tras el pitido final. Esta vez, las lágrimas eran de alegría.

Mientras Claudia Pina y Vicky López firmaban los goles, Iraia y Nanclares vivían una final hecha de gestos pequeños, charlas breves entre jugadas, emoción contenida en cada ocasión, abrazos en el 1-0, en el 2-0, en el 3-0, y sobre todo, tras el pitido final, durante las celebraciones, la vuelta al campo y el levantamiento del trofeo. El orgullo compartido de saber que también forman parte de la maquinaria que ha vuelto a colocar a España en la cima. La guardameta y la que fuera futbolista y entrenadora del Athletic no jugaron, pero fueron parte de una nueva noche histórica para la selección.