Jugadora del Valencia Naiara Beristain: «La filosofía del Athletic es admirable» Naiara Beristain. / JUAN CATALÁN La exjugadora rojiblanca y actual futbolista del Valencia vuelve a Lezama para un partido que «siempre es especial» BEATRIZ GARNÁNDEZ Jueves, 25 octubre 2018, 01:31

Naiara Beristain (Getxo, 1992) milita actualmente en las filas del Valencia. Sin embargo, la vizcaína se formó en las categorías inferiores del Athletic, club con el que debutó en la máxima categoría en 2009. La centrocampista estuvo en la escuadra rojiblanca hasta 2012 cuando se marchó a la Real Sociedad. Tras dos años en el conjunto txuriurdin decidió coger las maletas e irse a Valencia, donde estuvo otras dos temporadas antes de regresar al equipo donostiarra, en el que jugó hasta el pasado verano, cuando decidió volver nuevamente al Valencia.

El sábado jugará en Lezama con la camiseta del conjunto che para medirse al Athletic. «Para mí siempre es especial. Es donde tengo a mi familia, a mis amigos, es mi casa y siempre es bonito volver», cuenta Beristain en una entrevista concedida a EL CORREO.

La futbolista tiene buenos recuerdos de su etapa en el cuadro rojiblanco. «Es el equipo con el que debuté en Primera y al final por falta de minutos me llegó la oportunidad de ir a la Real y lo cogí. Pero yo allí estaba muy bien y fui muy feliz», confiesa. Además, Beristain se muestra encantada con la filosofía del Athletic. «Da oportunidades a mucha gente de allí de poder jugar en Primera y a mí me parece una filosofía muy admirable», reconoce.

De sus años en el conjunto vizcaíno, la centrocampista getxotarra aún guarda relación con algunas compañeras, aunque reconoce que en los días previos al partido evita hablar con ellas. «Esta semana es mejor no hablar porque al final siempre hay mucha rivalidad en los partidos», cuenta entre risas. Para el partido del sábado, la vizcaína espera a un rival «muy fuerte» en Lezama. «El Athletic tiene mucha afición, aprieta mucho pero espero que podamos conseguir los tres puntos e imponer nuestro juego», señala.

Aficionada rojiblanca

«Mi madre está contenta porque es una seguidora nata del Athletic y para ella que su hija haya podido jugar en el Athletic es lo máximo», explica. Sin embargo, al partido del sábado no podrán acudir los padres de la futbolista che por motivos laborales.

Al ser preguntada por su posible vuelta al equipo rojiblanco en un futuro Beristain tampoco cierra la puerta, aunque reconoce que se siente «muy bien» en el Valencia. «Al final son cosas que prefiero no pensar. Este año tengo contrato aquí y voy a ir a muerte con el Valencia y lo que venga vendrá», dice.

La getxotarra es consciente de que el Athletic no ha hecho un buen arranque liguero y que está en una situación similar a la del Valencia: ambos equipos con una sola victoria. Sin embargo reconoce que sera un choque difícil. «Son rachas y hay que pasarlas. Yo del año pasado aprendí mucho, estuvimos siete partidos sin conseguir ningún punto y fuimos el último equipo en clasificarnos para la Copa de la Reina. Al final el campeonato es muy largo y se ve dónde tiene que estar cada uno. El Athletic es un equipo que saca los partidos adelante y que estará ahí arriba», adelanta.

La centrocampista del Valencia también ha valorado los cambios que ha experimentado el fútbol femenino en los últimos años. «Ahora nos televisan muchísimos partidos, actuamos en muchos más actos, se nos ve con los chicos también y entrenamos por las mañanas. Creo que poco a poco se está profesionalizando. Seguramente no veré yo todas las cosas que se mejoren, pero la gente que viene detrás, sí», confiesa.

Beristain afronta su segunda etapa en el Valencia con la espina de levantar un trofeo. «No me he visto en muchas finales, pero con el Valencia llegamos a una final de Copa y no conseguimos ganarla, así que quizás sea el ganar algo. Lo veo muy lejos, hay que ir poco a poco y ser conscientes de que va a ser muy complicado», finaliza.