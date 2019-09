Premio 'The Best' Morgan y Rapinoe pugnarán por ser la mejor futbolista del planeta Megan Rapinoe, Lucy Bronze y Álex Morgan. / FIFA Las dos integrantes de la selección de Estados Unidos, vigente campeona del mundo, son junto a la inglesa Lucy Bronze candidatas a recibir este prestigioso galardón LAURA GONZÁLEZ Lunes, 2 septiembre 2019, 21:48

La lista conocida hace poco más de un mes se ha reducido y ya solo son tres las futbolistas que lucharán por colocar en sus vitrinas el próximo 23 de septiembre en Milán el prestigioso premio 'The Best', distinción que otorga la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial, a los mejores en este deporte. En el apartado femenino, ninguna de las finalistas ha llegado hasta tal punto con anterioridad.

Un trío de ases inédito que por otra parte han dado mucho que hablar en los últimos meses. Y es que como eras de esperar la vigente campeona del mundo, la selección de Estados Unidos, ha logrado colar a dos de sus integrantes en esa terna, con Megan Rapinoe (Reign FC), MVP de la pasada competición planetaria y una de sus jugadoras más carismáticas; y Alex Morgan (Orlando Pride), a quien la revista TIME calificó como una de las futbolistas más influyentes del mundo, por delante de Messi y de Cristiano Ronaldo.

Sentada junto a ellas esperando a que su nombre sea el que resuene en la gala que se celebrará en el estadio de San Siro estará además la inglesa Lucy Bronze, campeona de la Champions con el Olympique de Lyon, quien el pasado jueves ya sonrió ante las cámaras al recibir el premio de la UEFA como mejor jugadora del continente.

Quienes no han logrado llegar hasta esta criba final de la FIFA han sido las también norteamericanas Rose Lavelle y Julie Ertz, además de las inglesas Ellen White y Lucy Bronze, las noruegas Caroline Hansen y Ada Hegerberg (actual Balón de Oro, premio que viene a ser lo mismo ya que de 2010 y hasta 2016 estuvo unificado con el 'The Best'), las francesas Wendie Renard y Amandine Henry, la australiana Sam Kerr y la holandesa Vivianne Miedema. En 2016 se lo llevó la estadounidense Carli Lloyd, mientras que un año más tarde la afortunada fue la delantera holandesa del Barça Lieke Martens. En 2018 fue a parar a las manos de la incombustible brasileña Marta Vieira da Silva.

Por primera vez, mejor portera

En el apartado de mejor técnico en el fútbol femenino los candidatos son Jill Ellis, entrenadora que llevó a Estados Unidos a alzar su cuarto Mundial; la seleccionadora holandesa Sarina Wiegma y el seleccionador inglés Phil Neville. Sin poder optar a llevarse el galardón se ha quedado finalmente la española Toña Is. Natural de Oviedo, la preparadora asturiana cuenta a sus 53 años con una laureada trayectoria internacional. Fue la que lideró desde el banquillo a la Selección Española sub'17 el pasado mes de diciembre en la disputa del Mundial, en el que se hicieron merecidamente con el título.

Una de las novedades de esta edición estará en la portería ya que este año será el primero en el que se entregue el The Best FIFA Women's Goalkeeper, premio con el que se reconocerá a la mejor portera del mundo, después de que el masculino se instaurara en 2017. A él optan tanto la guardameta sueca Hedvig Lindahl (antes en el Chelsea y ahora en el Wolfsburgo), como la chilena del PSG Christiane Endler y la holandesa Sari van Veenendaal, fichada este verano por el Atlético y ganadora del Guante de Oro Adidas.