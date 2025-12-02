El mensaje de Aitana en el hospital tras operarse del peroné: «La vida me ha frenado de golpe, pero volveré» La centrocampista azulgrana afronta cinco meses de recuperación y se perderá lo que queda de temporada

Gabriel Cuesta Martes, 2 de diciembre 2025, 17:06 Comenta Compartir

«Una vez más, VOLVERÉ». Aitana Bonmatí ya está pensando en su vuelta nada más salir del quirófano. La estrella del Barça y la selección, triple balón de oro, ha sido operado con éxito de su fractura de peroné este martes, aunque se perderá la temporada. Ya ha lanzado un mensaje optimista junto a una fotografía con media sonrisa y los pulgares en alto en su cama del hospital. «Y ésta es la otra cara del deporte. Hoy me toca empezar un nuevo reto fuera de los terrenos de juego: recuperarme de la fractura del peroné que sufrí el domingo. La tendrá cinco meses alejada de los terrenos de juego.

Según ha explicado la propia futbolista, «la operación ha salido bien y ahora es momento de regenerarme físicamente y mentalmente». «El fútbol de élite te lleva al límite en todos los aspectos y existen factores que actualmente me estaban impidiendo poder disfrutar de la profesión y del día a día», confiesa. Y desvela su sentimiento justo antes de la lesión: «Honestamente, sentía que era un momento para poner el freno y, de hecho, me lo planteé, pero no lo hice y la vida me ha frenado de golpe. Con esta lección afronto lo que viene convencida de que será un aprendizaje».

Aitana ha lanzado un mensaje de agradecimiento a «los doctores, a los servicios médicos y al Hospital de Barcelona», además de «a las personas que me están apoyando». La centrocampista se perderá el resto de temporada por la fractura en el peroné por la que ha sido operada. Ha sido intervenida satisfactoriamente de la fractura transindesmal del peroné izquierdo este martes.

«El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de cinco meses», apuntaba la nota del club azulgrana. Aitana se lesionó durante el entrenamiento del domingo con La Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde la selección preparaba la vuelta de la final de la Liga de Naciones de este martes ante Alemania, después de empatar sin goles en el país germano. Este martes las animará desde el hospital.

Temas

Audiencias