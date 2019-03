Fútbol Las Llanas acoge esta tarde por primera vez un encuentro del Sestao River Neskak A. GARCÍA Miércoles, 6 marzo 2019, 23:15

Las Llanas acoge esta tarde, a las 20.00 horas, el partido entre el Sestao River Neskak y el Indautxu, un encuentro de liga que normalmente se disputaría en Galindo. Sin embargo, con este gesto, el club quiere mostrar su apoyo al deporte femenino sumándose así a las reivindicaciones que se están llevan a cabo por todo el mundo con motivo del 8 de Marzo.

La entrada para ver el encuentro será gratuita, hasta completar el aforo, y la entidad de la Margen Izquierda se ha puesto en contacto con colegios y asociaciones locales para lograr llenar el estadio de Las Llanas y que el partido de esta tarde se convierta en una auténtica fiesta del deporte. Las jugadoras, por su parte, se comprometen a dejarse la piel en el césped con el objetivo de seguir demostrando que el fútbol femenino no tiene nada que envidiar al masculino.

No en vano, las fabriles están cumpliendo con el objetivo marcado al comienzo de la temporada que no es otro que el de «competir bien en nuestra categoría», declaró Rosa Pérez, coordinadora del Sestao River Neskak. Las verdinegras llevan toda la campaña manteniéndose entre los primeros tres puestos de la clasificación y no dejarán de pelear hasta clasificarse en la fase de ascenso.