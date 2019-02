«Ellos son jugadores y nosotras chicas que juegan al fútbol» Las jugadoras viven un partido de infarto al tiempo que reflexionan sobre su presente y su futuro. / La joven compañía Lo dice una de las protagonistas de 'PlayOff', una obra de teatro que recrea las vivencias de siete jugadoras de Fútbol 7 y que no para de encadenar triunfos ITSASO ÁLVAREZ Lunes, 25 febrero 2019, 00:44

Un vestuario de un campo de fútbol de Fútbol 7. Un polideportivo de barrio. Sin lujos, funcional. Taquillas, bancos. Un acceso que da a las duchas y a los baños y otro que da a la salida al campo. Nuria acaba de llegar y ya tiene su taquilla abierta. Se quita la ropa poco a poco, el equipamiento para jugar. Entra Mami hablando por teléfono con su marido. Se descubre que tiene a los niños con fiebre. Minutos después le llama su suegra. «Tengo partido. No, no lo he anulado», le dice. Las palabras que no pronuncia, pero piensa, muestran lo que le gustaría haber respondido a la mujer: «Perdón por no sentirme plena solo por ser madre, perdón por tener aspiraciones, aficiones y amigos, fuera de la vida familiar, por ser una psicóloga que tiene la agenda a petar y que cobra seis veces más que el hombre de la casa. Perdón por jugar al fútbol, que es un deporte de hombres al que se supone que una mujer decente no debe jugar. Perdón por ser una mujer del siglo XXI y no un ama de casa dócil y sumisa que es lo que usted quería para su niñito. Ah, y su hijo no se queda de canguro, es el padre de los niños». Ajena a estos pensamientos, Nuria sigue concentrada. Se pone las botas meticulosamente. El momento de prepararse para el partido es importante para ella. Así arrancan los preparativos del partido de fútbol que recrea la obra de teatro 'PlayOff'.

Nuria y Mami son dos de las siete protagonistas de esta tragicomedia que transcurre en el vestuario de un equipo de fútbol femenino y que reflexiona sobre el papel de la mujer y del deporte femenino «en una sociedad que todavía manifiesta un machismo feroz en muchos ámbitos». El fútbol, uno de ellos. 'PlayOff' sucede en una tarde, la del partido más importante en la vida de estas mujeres. En el vestuario afloran las envidias, los sueños, las dudas y los miedos de unas chicas que lo único que quieren es vivir su pasión. La creadora del guion original es la dramaturga, guionista y directora teatral Marta Buchaca, autora a su vez de una obra titulada 'Las niñas no deberían jugar al fútbol'. Según ella, «las protagonistas son herederas de esas mujeres que, en una sociedad machista, donde su papel se relegaba a la cocina y a complacer al marido, fueron valientes y se atrevieron a jugar al fútbol, un deporte que era solo para los machos». La dirección corre a cargo de José Luis Arellano García. A su entender, 'PlayOff' habla de «libertad». «De mujeres que quieren deshacerse de todos los lastres que les han impuesto, lastres personales, sociales, humanos. Familias, amigos, padres, novios, suegros, hijos son un montón de personajes masculinos que no se ven, pero que forman parte de sus vidas como un engranaje al que no hay que abandonar pero que no puede determinarlas como seres libres. Se deshacen de ellos, sin dejar de quererles, como quien se deshace de un libro querido dejándolo con cariño en una estantería para poder reemplazarlo por otro más nuevo, desconocido y excitante».

Cristina Bertol, Neus Cortés, Ana Escriu, Yolanda Fernández, Cris Gallego, María Romero y Cristina Varona son las siete actrices que conforman el elenco de 'Playoff'. A lo largo de la función, cada una de ellas revela su propio perfil. «Está la que ha sido madre joven y tiene dos gemelos y no llega a todo pero no quiere dedicarse solo a la maternidad. Hay una que está enferma. Dos que son hermanas, una era jugadora profesional y lo dejó ante la imposibilidad de vivir de ello y la otra, mucho más ambiciosa, antepone el fútbol a la familia, hay amor entre chicas...«, indica Buchaca. Las intérpretes forman parte de La joven compañía, un proyecto que nació en Madrid hace cinco años y que une a profesionales de las artes escénicas con la comunidad docente, sirve como espacio profesional para jóvenes y busca la incorporación del público joven al teatro a través de la dramaturgia contemporánea. «Con 'PlayOff' está siendo increíble. Además de salir en todos los diarios deportivos, ha venido público al que le gusta el fútbol y equipos enteros de chicas y chicos jóvenes que nos dicen que nunca habían ido al teatro pero que como la temática era de fútbol les generaba interés», subraya la propia Marta Buchaca. La joven compañía, integrada por una treintena de jóvenes de entre 18 y 27 años, ha estrenado doce montajes hasta la fecha y esta temporada tiene programadas más de 180 representaciones en 40 ciudades españolas. 'PlayOff' ha recibido el Premio Territorio Violeta 2019 y no para de encadenar contratos. «Ha sido un éxito inesperado», admite su creadora. «De hecho, cuando escribí la obra, hace ahora año y medio, en los medios salía muy poco deporte femenino. Ahora es todo lo contrario», se enorgullece Buchaca.

En algunas de las escenas de la obra, hay diálogos muy reveladores. En uno de ellos Toni y Mami hablan sobre el sueldo de las jugadoras profesionales. «Vosotras jugáis en un equipo de aficionadas, y eso es genial. Pero intentar hacerlo profesionalmente...», comenta Toni, mientras niega con la cabeza queriendo decir que es imposible. «Ahora hay jugadoras que cobran una pasta», responde Mami, que recibe como réplica un dato aplastante: «Las mejores del mundo cobran 60.000 euros al año como mucho, que es un sueldo cojonudo, sí. Pero el jugador del peor equipo de primera masculino cobra, como mínimo, el triple. Ellos son jugadores y nosotras chicas que juegan al fútbol. Es así». Toni de nuevo, esta vez con Julia: «Pablo nunca me pidió que lo dejara (el fútbol)». «Pero se avergonzaba de que jugaras», le recuerda Julia. «¿A cuántos partidos fue», prosigue. Y Toni, reflexiva, no contesta.