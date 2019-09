Fútbol Jennifer Hermoso, la única española aspirante al mejor once mundial La jugadora española durante el choque con EEUU en el reciente Mundial. / MELANIE LAURENT La delantera internacional, que este verano ha cambiado el Atlético por el Barça, está entre las 55 aspirantes al FIFA FIFPro Women's World11 LAURA GONZÁLEZ Miércoles, 4 septiembre 2019, 23:09

Con 24 goles, Jennifer Hermoso se convirtió en mayo en la pichichi de la Liga Iberdrola, y cuatro meses después podría volver a festejar un nuevo galardón, en este caso el de integrante del mejor once del fútbol femenino mundial, el FIFA FIFPro Women's World11. La delantera madrileña, que ha cambiado recientemente la camiseta del Atlético de Madrid por la del Barça, club en el que se consagró como futbolista en la temporada 2016-2017, forma parte de la lista de 55 aspirantes a una distinción que será anunciada el próximo 23 de septiembre durante la gala 'The Best' que se celebrará en Milán.

De todas ellas Hermoso es la única española seleccionada. En total las candidatas pertenecen a 16 países distintos, casi el mismo número de las norteamericanas -las campeonas del mundo- que optan al premio (14), la nación más representada, por delante de Inglaterra, Países Bajos (siete cada uno) y Francia (seis). Todas ellas están en la disciplina de un total de 24 clubes, entre los que destaca el Olympique de Lyon, el actual campeón de la Champions femenina, que tiene ni más ni menos que 13 jugadoras actuales en la lista, lo que pone en evidencia su enorme potencial.

Los nombres fueron desvelados este miércoles por la FIFA y el sindicato internacional de jugadores (FIFPro). Una lista de acuerdo al rendimiento ofrecido desde julio de 2018 hasta el mismo mes de este año que dará lugar al mejor equipo femenino del año, el que será elegido con los votos de miles de jugadores profesionales de todo el mundo. Esta es la primera edición en la que esta distinción la hacen conjuntamente tanto la FIFA como el citado sindicato, después de que FIFPro lo haya hecho ya en otras tres ocasiones anteriores.

Montaje con las 55 nominadas. / FIFA.com

Se elegirá una portera, cuatro defensas, tres centrocampistas y otras tres delanteras. En la parcela más ofensiva es en la que se mueve a las mil maravillas Jennifer Hermoso, que comparte candidatura con otras catorce delanteras, entre ellas la noruega Ada Hegerberg (actual Balón de Oro), la brasileña Marta Vieira da Silva, la holandesa del Barça Lieke Martens y las estadounidenses Megan Rapinoe y Alex Morgan, nominadas también al premio 'The Best'.

Nueve de la liga española

De la liga española, además de Hermoso y de su compañera Martens, también figuran otras siete jugadoras: la portera del Atlético Sari van Veenendaal, las defensas Michelle Romero (Deportivo), Camila Sáez (Rayo) y Stefanie van der Gragt (Barça); la centrocampista recién incorporada al Tacón Kosovare Asllani y las delanteras Oriana Altuve (Rayo) y Caroline Graham Hansen (Barça).