Fútbol Insultos machistas a tres árbitras: «¿Quién se la cepilla del equipo?» El trío arbitral salta al campo / La Sexta Los hechos ocurrieron en el partido de Tercera catalana entre el San Cristóbal y el Llagostera. Era la primera vez que un trío arbitral dirigía un encuentro masculino en esta categoría JON GARAY Viernes, 2 noviembre 2018, 12:56

Tenía que ser un día para el recuerdo. Era la primera vez que un trío arbitral femenino dirigía un partido masculino de Tercera División en España. Los rivales, el San Cristóbal y el Llagostera. El lugar, el Municipal Ca n'Anglada, en Terrasa. Pero lo que vivieron este jueves Ainara Acevedo -internacional y habitual de la Liga Iberdrola-, Ylenia Sánchez y Matilde Esteves no fue precisamente un encuentro para guardar en la memoria. En lugar de respeto, lo que recibieron fue una catarata de insultos desde la grada por parte de aficionados que no merecen ese nombre. «¿Quién se la cepilla del equipo?», se pudo oír. «¿Os la cepilláis todos?», continuaba el mismo individuo. Los improperios no quedaron ahí. «¡Asquerosa, vete a tomar por el culo!', o ¡Vete a fregar' fueron otras de las barbaridades que pudieron escucharse.

Las tres protagonistas trataron de hacer oídos sordos. «Normalmente estamos muy centradas en lo que ocurrre dentro del campo», aseguraron al final del encuentro, convencidas de que se trata de «una minoría». «Agradezco que se me trate con normalidad y respeto», remata Ainara Acevedo, la más experimentada. La directiva del San Cristobal anunció que tomará medidas contra los responsables: «Rechazamos por completo ese comportamiento y usaremos las imágenes para tomar las medidas necesarias», aseguró Juan Masana, vicepresidente de la entidad, en declaraciones a La Sexta.

Preguntado por esta cuestión, Joseba Agirre, técnico del Athletic femenino no ha podido ser más contundente. «Sentí vergüenza al ver en televisión esos comentarios contra las chicas que estaban arbitrando. Mi más enorme repulsa a esos cuatro cafres que lo hicieron«, ha asegurado. Y ha concluido con un mensaje al resto de presentes en la grada: «También había gente cerca que no hizo nada».