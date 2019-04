«Dentro de un campo ya no se distingue si eres un árbitro hombre o mujer» Beatriz Arregui, en el centro, el pasado lunes en Cornellá, en el Espanyol-Atlético de Madrid. / LIGA IBERDROLA Euskadi cuenta con 1.336 colegiados de fútbol, 58 de ellos chicas, un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Tres han conseguido llegar a la máxima categoría femenina, la Liga Iberdrola LAURA GONZÁLEZ Lunes, 29 abril 2019, 00:36

Hace apenas una década ver a una mujer correr en la banda de un campo de fútbol, banderín en mano, o haciendo sonar el silbato y sacando tarjetas en el área era un tanto anecdótico. Su sola presencia se convertía en un chascarrillo interminable en toda la grada. Pero todo eso afortunadamente ha cambiado. El 'boom' del fútbol femenino en España además de notarse en el incremento de fichas, en los clubes y en las canteras de los equipos, también se ha dejado sentir con mucha fuerza en el colectivo arbitral. En Bizkaia, en la temporada 2015-2016 había 27 chicas. Este año son diez más. Euskadi cuenta en total con 1.336 colegiados, siendo 58 de ellos mujeres. Álava es la provincia que menos tiene, tan solo cuatro, una de ellas todavía en formación.

Chicas que han llegado dispuestas a romper barreras en un mundo tradicionalmente de hombres, en el que además la figura del árbitro siempre es sumamente discutida. Tres de ellas, vizcaínas, arbitran en la máxima categoría femenina nacional, en la Liga Iberdrola, como representantes del Comité Vasco. Entre ellas destaca Beatriz Arregui, bilbaína de 24 años para la que ésta es su sexta temporada como colegiada. «Y eso que pensaba que solo iba a estar un año», bromea. Cuando empezó, animada por su aita que tenía un conocido en la federación y le habló de un cursillo que iban a realizar, en Bizkaia tan solo había una chica, que al poco tiempo lo dejó. Ahora son 37, veinte más que en Gipuzkoa. Actualmente trabaja como administrativa. El fin de semana lo dedica a su gran pasión, la que le permitió cumplir hace apenas unos días, el Lunes de Pascua, uno de sus sueño: arbitrar en un campo de Primera.

Fue en Cornellà, en el Espanyol-Atlético de Madrid, ante 20.615 espectadores, asistencia récord en un partido de fútbol femenino en Cataluña. «Cuando entré pensé, '¿cabe tanta gente aquí?', '¿vendrán tantos?' Fue una sensación distinta a las anteriores pero al final cuando el balón empieza a rodar te centras en tu trabajo y te olvidas de lo que hay alrededor«, confiesa a este periódico. Para Arregui Gamir, como firma sus actas, su labor como colegiada le aporta muchas cosas buenas, pero sobre todo una, «crecer como persona». «Te hace evolucionar al tener que enfrentarte a diferentes situaciones». Sus aspiraciones no son otras que seguir dando pasos, «pitar en estadios más grandes, o en partidos como un Atlético-Barça».

En sus seis años silbato en mano asegura no haber vivido nunca una situación complicada o comprometida dentro de un terreno de juego. «No me he sentido en ningún momento desprestigiada por ser mujer». Lo mismo puede decir la también bilbaína Olatz Rivera. Consultora informática de profesión, a sus 22 años cumple como Arregui su segunda temporada en la máxima categoría nacional femenina. «Ya sabemos que siendo árbitros no podemos contentar a todo el mundo pero nunca he recibido ningún insulto machista por ello. Al principio lo que sí escuchaba era a la gente sorprendida por ver a una chica dirigir un partido, pero de eso hace ya mucho tiempo». En su caso el arbitraje confiesa que siempre le había llamado la atención. «Me quise meter hacía tiempo y comentándolo con una del equipo (el Bizkerre) nos apuntamos algunas, aunque no con las mismas expectativas que tengo ahora», puntualiza. Y es que dentro de este mundo a Rivera Olmedo le gustaría disfrutar de la experiencia similar a la de Arregui en Cornellà. «Quiero centrarme en mantenerme en la categoría femenina y avanzar en la masculina, poco a poco». De momento la Primera División es un territorio inexpugnable para ellas.

La asistente Iragartze Fernández (izq) con Olatz Rivera, Beatriz Arregui y Arantza Gallastegui en una concentración. / E. C.

Por las filas del Bizkerre pasó también Beatriz Arregui, además de Arantza Gallastegui, quien llegó a ejercer en dicha entidad como entrenadora. «Un día vi un anuncio en el que buscaban árbitros y pensé, '¿por qué no ver el fútbol desde otra perspectiva?'». De eso hace cuatro temporadas. Cuando tuvo que elegir entre las tres cosas no lo dudó, se quedó con el silbato. «Me gusta ser lo más justa posible. Disfruto mucho con esto y me da igual qué partido arbitrar o en qué categoría«. Natural de Galdakao, a sus 21 años estudia un doble grado en Deusto de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de Educación Primaria, y desde el inicio de la presente temporada es la tercera colegiada vasca en la Liga Iberdrola. »El año pasado tuve la suerte de viajar mucho e ir de asistente con mis otras compañeras. Se nota mucho la categoría, hay más presión desde fuera porque cada vez hay más clubes profesionales y entre otras cosas hay puestos Champions en juego«.

El hecho de que el fútbol femenino sea cada vez más visible es para ella el motivo por el que cada vez más chicas se animan tanto a jugar como a arbitrar. «Dentro del campo no se distingue ya si eres hombre o mujer, saben que tu papel es el mismo que el de un chico y si nos insultan o nos dicen algo es por ser árbitras, no mujeres. Hay mucha gente todavía que no sabe perder y también nosotras como cualquier jugador o entrenador nos podemos confundir, y no pasa nada«.

Las mujeres cobran un 95 % menos

A la espera de cómo será el modelo de competición a partir de la próxima temporada, después de la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol y del rechazo por parte de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, en la que figuran 14 de los 16 integrantes de la Liga Iberdrola, todos menos el Athletic y el Barça, el comité arbitral espera expectante el nuevo escenario. El objetivo general de todos es la profesionalización. Centrándonos en el aspecto económico, en el que ni Arregui Gamir, ni Rivera Olmedo y Gallastegui Pérez han querido entrar, lo cierto es que si las diferencias son abismales comparando el sueldo de un jugador y de una jugadora de la máxima competición nacional, lo mismo ocurre con los colegiados que dirigen dichas categorías.

Ellas reciben unos 167 euros por partido (más dietas), las asistentes 80. Unas cifras muy lejanas de las que se embolsan los colegiados de la Liga Santander, categoría en la que el principal se lleva casi 3.700 euros por partido, 1.544 para cada asistente. O lo que es lo mismo, ellos ganan aproximadamente un 95 % más que ellas. Si se baja un peldaño, un asistente en la Segunda femenina cobra tan solo 11 euros, mientras que en Primera Regional, en Álava, quien realiza esa misma función se lleva casi el triple, 30 euros. «Es la misma cantidad de trabajo, o incluso más en la femenina, porque el desplazamiento es más largo».

Una árbitra en la Liga Iberdrola recibe 167 euros, en cambio un colegiado de la Primera División masculina se embolsa casi 3.700 por partido desigualdad

Esto lo sabe bien Maite Guilarte, vitoriana que debutó en este mundo en la temporada 2013-2014. «Durante cuatro años fui la única chica en Álava, con el hándicap de que sí o sí todos me iban a conocer». A sus 25 años, cada mes se suele embolsar unos 150 euros por arbitrar. «Ahora lo hago más por hobby porque tengo que trabajar los sábados por la mañana en un gimnasio». Exjugadora del Gasteiz Cup, en su segundo año como colegiada, estando de asistente vivió la expulsión de un jugador por comentarios hacia su persona. «Vino a disculparse después diciéndome que pensaba que no le había escuchado. Normalmente todos nos suelen tratar con respeto«, asegura.

Amante del deporte y seguidora del fútbol tanto masculino como femenino, Guilarte espera que la celebración del Mundial de chicas en Francia, que arrancará en el 7 de junio, ayude a seguir impulsando a las jugadoras y también a todo lo que las rodea. «A ver si la gente se da cuenta de que las chicas no son mancas ni cojas, sino profesionales que saben jugar igual de bien que ellos«.

María Jiménez (izq) compartiendo trío arbitral con la también vitoriana Maite Guilarte. / LEIOAKO EMAKUMEAK

María Jiménez es otra de las cuatro colegiadas que imparte justicia en los campos vitorianos. A sus 23 años compagina sus estudios con su trabajo en La Michelin los fines de semana, en los que además saca tiempo para arbitrar. Hasta hace pocos meses también jugaba en el Nanclares. «No fue el caso pero si me hubieran dado a elegir me hubiera quedado con el arbitraje mil veces. De jugadora me he llevado muchas rojas y amarillas por protestar y hablar mal pero las dos temporadas que lo compaginé jugué de diferente manera.A muchos jugadores les daría el silbato un rato para que lo vieran todo desde otra perspectiva«.

«A muchos jugadores les daría el silbato un rato para que vieran el fútbol desde otra perspectiva»

Un respeto que ella siente habitualmente en cada uno de los partidos a los que acude. «He ido a pueblos en los que me han dicho 'debería haber más como vosotras'», declara orgullosa. «He escuchado más veces eso que lo contrario, aunque una vez tuve que oír a uno decir que yo no sabía lo que era una fuera de juego por ser mujer«. Su aspiración no es otra que seguir disfrutando de su gran pasión y llegar a alcanzar la Liga Iberdrola, aunque de momento lo ve «lejos», pero seguirá tratando de abrirse un hueco, como tantas otras, en un mundo dominado cada vez menos por los hombres.