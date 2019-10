El fútbol femenino, en la encrucijada del profesionalismo El césped del derbi entre Real y Athletic lució perfecto hace más de una semana, mientras el Barça disputó su partido en Huelva ante una superficie en pésimas condiciones. / EFE La eclosión que vive en los medios y en la sociedad choca de bruces en España contra una regulación de lo más precaria LUCÍA SANTIAGO Domingo, 20 octubre 2019, 23:34

Cuando el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, auguró en plena ola mundialista que esta Primera Iberdrola sería «la mejor de la historia» tal vez obviaba la singularidad del fútbol femenino. Su eclosión social y mediática nubla a menudo su regulación precaria y su crecimiento arrítmico, ya sea en lo laboral como en lo estructural, lo audiovisual o lo técnico.

Así, un club como el Barcelona pasa de verse disputando la final de la Liga de Campeones en Budapest a estar compitiendo en Huelva sobre un césped en estado paupérrimo. «Las imágenes grabadas antes del partido del pasado fin de semana deberían hacernos reflexionar a todos», pidió en un comunicado la entidad catalana, a la cabeza de la profesionalización de la disciplina desde el año 2015.

La imagen del césped maltrecho de la Ciudad Deportiva de Huelva tuvo su antítesis en el derbi vasco Real Sociedad-Athletic disputado sobre el verde perfecto de Anoeta, en esta realidad de contrastes que sitúa al fútbol femenino a medio camino del profesionalismo, pero inmovilizado en muchos aspectos en lo 'amateur'.

Los 16 clubes de la Primera División española no garantizan el mismo cuidado a sus futbolistas dada la falta de regulación. El punto de partida hacia la conquista de la profesionalidad, según exponen las protagonistas del juego, deberá darse con la firma del primer convenio colectivo. «El documento debe convertirse en un elemento más en la construcción de un proyecto estable y que permita continuar mejorando las condiciones tanto de clubes como de jugadoras, pero no en un generador de conflictos e incumplimientos. Estas condiciones mejorarán, como ya lo vienen haciendo en los últimos años, conforme la competición vaya generando ingresos», subrayó la Asociación de Clubes -a la que no están adscritos el Barcelona, el Athletic Club y el Tacón-.

La patronal sigue tremendamente distanciada de los sindicatos tras más de un año de negociaciones. La parcialidad y el salario mínimo son el foco de desencuentro entre la Asociación de Clubes y los representantes de las jugadoras: UGT, Futbolistas On y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).Este último sindicato, el mayoritario, citará este martes a las capitanas de los 16 equipos para una asamblea informativa. « en el futuro tras un año de negociaciones que, por el momento, no han fructificado con la firma de un convenio que exigen y necesitan«, informó AFE.

Un convenio colectivo ayudaría a igualar la situación laboral entre jugadoras de un mismo equipo, y entre los conjuntos de la máxima categoría

La posibilidad de convocar una huelga, un escenario que ya contemplaron para el inicio de la presente temporada, vuelve a cobrar peso. «Las futbolistas están reclamando unos derechos muy básicos«, convino la directiva del Barcelona, María Teixidor. El texto del convenio permitiría igualar la situación laboral entre las jugadoras del mismo equipo y de los distintos equipos de la máxima categoría, mediante una jornada de 35 horas y 20.000 euros brutos de salario, si se atienden las peticiones de los sindicatos. La mayoría de los clubes, en cambio, consideran que estas cifras son «inasumibles» en el contexto actual. Rebajan la parcialidad al 50 por ciento (20 horas semanales) y a 16.000 euros el salario mínimo anual para una jornada completa.

Otras exigencias

La negociación del convenio colectivo no es el único frente abierto en el fútbol femenino español, al que también se le exige mejorar sus infraestructuras y campos de entrenamiento y de juego, limitar el número de jugadoras extracomunitarias y resolver el conflicto audiovisual.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que se retransmitirían «todos» los partidos de la Primera Iberdrola. El programa televisivo de esta última jornada, sin embargo, se redujo a cuatro. El canal de pago de Movistar #Vamos emitió el Sporting de Huelva-Deportivo Abanca y el Rayo Vallecano-Valencia. Por Gol, en abierto, se vio el Granadilla Tenerife-Real Sociedad. Barça TV, apelando al «derecho de arena», ofrecieron el duelo entre el Barcelona y el EDF Logroño, a la espera de que el juzgado resuelva la reclamación de Mediapro.

La Asociación de Clubes cedió a esta operadora los derechos audiovisuales para las próximas 3 temporadas, a razón de 3 millones de euros por temporada. De esta venta se desmarcaron el Barcelona, el Tacón y el Athletic, quienes no pertenecen a la asociación. Se desdijo, después, el Madrid CFF, llegando a impedir que dos unidades móviles de Gol entrasen en su estadio para retransmitir el partido ante el Betis el pasado 8 de septiembre. «Necesitamos difundir el fútbol femenino, hacerlo visible, hacerlo llegar al público y permitir que los patrocinadores (también los de los clubes más modestos) encuentren sentido y retorno a su inversión«, remarcó el Barcelona a través de un comunicado, en el que trató de rebajar este conflicto.

El club catalán, a la espera de la resolución judicial, retransmitirá a través de sus canales propios todos los partidos de la Primera Iberdrola que se jueguen esta temporada en el Estadio Johan Cruyff; distribuirá gratuitamente, a todos los medios que lo soliciten, recopilaciones de imágenes de cada uno de estos partidos; y respetando el denominado 'derecho de arena' de los clubes locales que visite, no se opondrá nunca a la retransmisión, por parte de estos clubes, de los partidos que dispute en sus instalaciones, a través de los canales que estos consideren más adecuados.

Es su solución ante esta encrucijada que paraliza al fútbol femenino en España. Mientras, otros países, como Inglaterra, toman la delantera tras el eco del Mundial de la mano de un nuevo patrocinador global -Barclays- y de una ambiciosa estrategia audiovisual que asegura el visionado de sus partidos en todo el mundo.