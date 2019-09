El fútbol de Evelina que ayuda a las mujeres «El fútbol me moldeó, me dio herramientas y valores, horarios y cuidados», asegura. / @evelinacabrera23 «El fútbol es una bandera para luchar por los derechos de las mujeres», sostiene esta argentina que entrena desde a niñas de tres años a jugadoras ciegas y presidiarias. Para la ONU, es referente del deporte femenino ITSASO ÁLVAREZ Viernes, 27 septiembre 2019, 18:33

Cuando tenía 21 años, Evelina Cabrera trabajaba como preparadora física por la mañana y por la noche como tesorera en un restaurante. Una compañera que jugaba al fútbol le invitó a formar parte de su equipo. Hasta entonces, nunca había tocado un balón. «Todas jugábamos horrible», dice entre risas, pero Evelina vio que el fútbol era un deporte de «garra y compromiso». «Le propuse al equipo, entrenemos lo físico, superémonos y me dijeron, ármate tu equipo». De una u otra manera, acabó entrenando a unas chicas que hoy aún trabajan con ella, «todo un premio para mí», asegura esta mujer de 32 años que la ONU toma como referente cada vez que quiere hablar de fútbol femenino y de cómo ayudar a otras chicas a salir de su zona de confort. Ejemplo desde luego es. Evelina Cabrera preside la Asociación de Fútbol Femenino de Argentina, que ha sido reconocida entre las mejores iniciativas internacionales de fútbol femenino en el World Football Summit (WFS), el evento internacional de la industria del fútbol que reúne a los profesionales más influyentes con el objetivo de debatir sobre los temas clave y generar oportunidades de negocio.

Además, ella ha encontrado en el fútbol la vía para ayudar a otras mujeres. Entre otras iniciativas, ha montado dos equipos de jugadoras ciegas y uno de jugadoras presidiarias que podría conseguir el permiso para salir de la cárcel un día para disputar un encuentro contra Boca Juniors. «Cuando estaba en los peores lugares, nadie confiaba en mí y tuve que hacerlo yo para salir adelante desde lo más bajo. Cuando empecé a confiar en mí me sentí poderosa. Hay que enseñarles a las chicas que nos va costar un montón, y más si vienen, como yo, de experiencias vitales vulnerables, pero no hay que creer en el cuento de porque eres pobre nunca vas a poder salir adelante«, ha dicho en sus intervenciones en Naciones Unidas.

A Evelina Cabrera no le gusta decir que el fútbol la salvó, porque fue ella quien se levantó. Tampoco se siente cómoda cuando la sitúan en un pedestal, pero es algo que resulta inevitable al contar su experiencia de cómo salió de las calles «subsistiendo como podía» y llegó a ser elegida por la publicación norteamericana 'The Economist' como «agente de cambio» por su trabajo social y deportivo. Lo que esta mujer quiere ver, para empezar, es que los padres y las madres se liberen de estereotipos para que a sus niñas no solo les regalen muñecas, sino también una pelota. Y en segundo lugar, ver a las mujeres perseguir sus sueños. «Yo trabajaba en una fábrica de muebles de 7 a 19.00 horas. Salía de ahí e iba a estudiar para ser entrenadora. Era mi sueño. Lo hice». También, advierte, «fueron mis ganas de querer cambiar. El fútbol me moldeó, me dio herramientas y valores, horarios y cuidados. El deporte me dio orden. No importan los orígenes, no importa el género, pero sí importan las acciones que hacemos para cambiar nuestra calidad de vida«. Y este es el mensaje que transmite a sus jugadoras. Que son muchas y de variada condición, desde niñas de tres años (ha abierto varias escuelas de fútbol para niñas) a adultas invidentes y a mujeres presas. Realiza cada año torneos con una veintena de equipos femeninos y se preocupa por que las chicas de escasos recursos les den oportunidades de estudio para que su vida sea mejor.

Las Romanas es uno de los tres equipos de ciegas que ha ayudado a crear Evelina. Es de Buenos Aires. Los otros dos son de Salta (Las Estrellas) y Córdoba (Las Guerreras). Juntos conforman la Liga Nacional y este año han disputado su primer torneo, que ha quedado en manos de Las Guerreras. Otro valiente proyecto en manos de Evelina es El Progreso, un equipo formado por mujeres recluidas en una de las saturadas cárceles de Buenos Aires, el penal de San Martín. Cabrera llegó el año pasado a este lugar con la idea de conformar un equipo que ayudara a la inclusión social y brindara «una segunda oportunidad». «Al principio solo querían patear la pelota. Ahora se interesan sobre cómo pararse en la cancha, respetar estrategias de defensa y ataque, le dan importancia a la preparación física y quieren jugar con equipos de Primera. Por eso estamos en conversaciones para jugar con Boca Juniors«, cuenta Evelina Cabrera sobre el trabajo con las presas.

En este caso, el fútbol les sirve a estas mujeres encarceladas «a poner la cabeza en otro lugar». El año que viene la editorial Penguin Random House publicará una biografía de Evelina Cabrera y «también hay en marcha un proyecto de libro para niños y niñas», explica la entrenadora. «Vivo lo bueno y lo malo con intensidad, como un sueño siempre, pero cuando uno tuvo muchas malas se asusta un poco. Pero bueno, puedo decir que soy una chica felizmente asustada», apunta.