Premios 'The Best' La española Toña Is, seleccionadora sub'17, nominada a mejor entrenadora por la FIFA Toña Is en el homenaje que recibió la selección sub'17 tras lograr el título mundial. / EFE La asturiana lideró al conjunto nacional que se hizo con el título mundial el pasado mes de diciembre LAURA GONZÁLEZ Miércoles, 31 julio 2019, 21:46

La FIFA dio a conocer este miércoles el nombre de los diez entrenadores de fútbol femenino que optan al premio 'The Best', galardón que distingue a los mejores profesionales del mundo, y entre ellos destaca una de las candidatas, la española Toña Is. Natural de Oviedo, la preparadora asturiana cuenta a sus 53 años con una laureada trayectoria internacional. Fue la que lideró desde el banquillo a la Selección Española sub'17 el pasado mes de diciembre en la disputa del Mundial, en el que se hicieron merecidamente con el título.

Una entrenadora que sabe pulir y lidiar con las mejores promesas a nivel nacional y que cuenta en su haber con dos campeonatos de Europa, el conseguido con la sub'19 y la sub'17, categoría con la que fue semifinalista este pasado mes de junio en el torneo continental. Además, ha formado parte del cuerpo técnico de la selección sub'20 que se proclamó subcampeona del mundo el pasado año en Francia.

Muy feliz por estar nominada a los premios “The Best”, gracias a todas las personas e instituciones que han confiado en mi @rfef@UEFA@FIFAcom@asturfutbol@sdcrlacorredoripic.twitter.com/XpAZ4UaNkV — toña is (@is_tona) July 31, 2019

Todos esos logros no han pasado desapercibidos para el máximo organismo del fútbol mundial, la FIFA, que la ha propuesto para recibir este premio junto a Jill Ellis, entrenadora que ha llevado a Estados Unidos a conseguir su cuarto título mundial. También figuran en la lista Milena Bertolini, seleccionadora femenina italiana; Peter Gerhardsson, seleccionador sueco; Futoshi Ikeda (JAP), entrenador sub'20 de Japón; Joe Montemurro, preparador del Arsenal; Phil Neville, seleccionador femenino de Inglaterra; Reynald Pedros, entrenador del Lyon; Paul Riley, técnico de North Carolina Courage y Sarina Wiegman, seleccionadora de Holanda. Este galardón, en el que en el apartado masculino destacan Pep Guardiola o Mauricio Pochettino, se otorgará el próximo 23 de septiembre en una gala que se celebrará en Milán.

Rapinoe y Ada Hegerberg

En cuanto a las jugadoras, la selección femenina de Estados Unidos copa la lista de doce candidatas al premio 'The Best' con cuatro de sus futbolistas: Megan Rapinoe (la que ya recibió el galardón de mejora jugadora en el pasado Mundial), Alex Morgan, Rose Lavelle y Julie Ertz. Estas competirán con las inglesas Ellen White y Lucy Bronze, las noruegas Caroline Hansen y Ada Hegerberg (actual Balón de Oro), las francesas Wendie Renard y Amandine Henry, la australiana Sam Kerr y la neerlandesa Vivianne Miedema.