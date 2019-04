España se rearma y remonta a Brasil en seis minutos Jennifer Hermoso disputando un balón ante 'Debinha'. / EFE La Roja supera por primera vez a Brasil en un amistoso que se decidió en la segunda mitad gracias a la insistencia de las de Jorge Vilda EFE Viernes, 5 abril 2019, 22:51

La selección española absoluta de fútbol femenino se ha impuesto a la brasileña por 2-1 en un partido amistoso que ha dominado la mayor parte del tiempo, pero que comenzó ganando la selección brasileña. La lluvia no fue impedimento para que el público extremeño, engalanado con banderas rojigualdas, llenara las gradas del estadio Vicente Sanz, en Don Benito, acondicionado para la ocasión con dos gradas supletorias en los fondos.

Aplausos para ambos conjuntos en cada uno de sus pasos antes de que las dos Martas, capitanas de sendos conjuntos, sortearan el campo y echara el balón a rodar. Las de Jorge Vilda comenzaban teniendo el control del balón durante los primeros compases del partido, aunque sería la brasileña Geyse quien tuviera la primera ocasión clara del partido, con una internada por banda izquierda, que terminaba con un zurdazo que se estrellaba en el lateral de la portería defendida por Sandra Paño.

Brasil se hacía fuerte y 'Debinha' se hacía con un balón en largo que cruzaba por delante de la defensa española, pero Geyse no llegaba a rematar. Cuando se llegaba al ecuador de la primera mitad, Amanda se echaba a la selección a cuestas y España gozaba de sus mejores minutos y ocasiones. Primero un balón de la jugadora del Atlético de Madrid lo recibía Jennifer Hermoso y, tras un magistral recorte arma su pierna derecha, pero el balón lo atajaba Barbara. Más tarde sería Mariona quien recibiera un balón en largo de Mapi León, pero se dormía y la defensa brasileña repelía la ocasión.

Pero cuando mejor estaba jugando España, Joyce ponía un centro al corazón del área que la defensa española no acertaba a despejar pero que la capitana brasileña, con un magnífico cabezazo ponía el balón donde no llegaba Sandra y hacía el 0-1. Las españolas no perdían la cara al partido y, empujadas por la afición extremeña, gozaban de ocasiones para empatar el partido, pero la colegiada señalaba el final del primer tiempo y el marcador seguía mostrando la ventaja por la mínima para las de Oswaldo Álvarez.

Buenas sensaciones

Comenzó la segunda mitad y Geyse volvió a fabricar la primera ocasión. La brasileña recortaba dentro del área y armaba un zurdazo que se marchaba por encima de la portería de Sandra Paños. España se rearmaba y ponía una marcha más, consciente de la desventaja en el marcador. Tanto que, en el minuto 17 de la reanudación, Jennifer Hermoso ponía un centro al centro del área que con dificultades Alexia Putellas encajaba en el fondo de la portería brasileña. Poco tiempo pasaba desde que el público local había cantado el empate cuando Mapi León colgaba una falta desde la banda izquierda y, tras un primer rechace de la defensa 'canarinha', Virginia Torrecilla acertaba a poner el balón en el fondo de la meta de la guardameta brasileña.

Eran los minutos centrales de la segunda mitad y el partido se ponía de cara para las de Jorge Vilda que, salvo en alguna contra explosiva de las brasileñas, gozaba del monopolio de las ocasiones hasta el final del partido. Pero todavía habría tiempo para que Brasil pusiera contra las cuerdas a la selección española en una falta lanzada por Andressa que obligaba a Sandra Palos a emplearse a fondo.

Al final, un 2-1 para las de Jorge Vilda que da la primera victoria a España frente Brasil y que deja muy buenas sensaciones. El próximo martes, las españolas se medirán a Inglaterra como visitantes

Ficha técnica:

Árbitra: Zulema González González (España). Amonestó a la jugadora local Irene Paredes y a las visitantes Formiga y Andressa.

