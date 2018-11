La Diputación no ve sexista que niñas y niños compitan separados en fútbol escolar La diputada foral Lorea Bilbao dice que el deporte escolar busca «la igualdad de oportunidades» para que ellos y ellas se desarrollen según sus características JAVIER MUÑOZ Jueves, 22 noviembre 2018, 21:06

La imposibilidad de que, a comienzos de este curso, dos equipos femeninos de categoría infantil pudieran inscribirse en una liga escolar de fútbol 11 masculino no se debió a ninguna discriminación. Es la respuesta que dio este jueves la diputada de Euskera y Cultura, Lorea Bilbao, a una pregunta del grupo de EH Bildu en las Juntas Generales sobre ese asunto. La responsable foral, cuyo departamento es competente en el deporte escolar, aclaró que ninguno de los equipos aludidos (Basauriko Kimuak y Balmaseda) quiso dejar de jugar contra otras niñas, sino que pidieron pasar del fútbol 9, en el que iban a competir esta temporada, al fútbol 11, y ello por motivos de infraestructuras (el fútbol 9 se juega en un campo grande, pero sólo de área a área y con una portería de fútbol 7 que requiere fijaciones).

La solución a esas peticiones, indicó Lorea Bilbao, se tomó a comienzos de este curso -en dos reuniones celebradas antes de que empezaran los partidos- y consistió en dividir la temporada en dos fases, de modo que ahora se están disputando ligas infantiles femeninas de fútbol 7 y 9, pero en invierno se abrirá otro periodo de inscripción para competir en fútbol 7 y 11 entre febrero y mayo, alternativa que también se pondrá en marcha en los próximos años. «El acuerdo fue consensuado entre los equipos afectados, los demás y la Diputación», dijo la diputada foral, que insistió en que los torneos escolares buscan «la igualdad de oportunidades para el desarrollo de niños y niñas, el mejor y más adecuado a sus características».

La excepción del Athletic

No obstante, respecto a la posibilidad de que ellas y ellos jueguen juntos al fútbol 11, la Diputación ha hecho una excepción este curso con un equipo infantil femenino del Athletic, debido al elevado nivel competitivo de sus jugadoras. Es una decisión que en el ámbito educativo les parece lógica a algunos, aunque a otros quizá no tanto. De todos modos, tanto en el caso del Athletic como de los otros dos equipos vizcaínos que solicitaron pasar al fútbol 11, el trasfondo son las reticencias de los educadores a la modalidad del 9, que se introdujo hace cuatro años y es objeto de análisis.

A muchos entrenadores, las dimensiones más reducidas del campo en el fútbol 9 no terminan de convencerles. Les parece demasiado cuadrado, y creen que ello afecta al juego, que no puede ser profundo. De cara al adiestramiento del jugador, los técnicos no lo ven provechoso para niñas de 12 y 13 años, a las que consideran físicamente desarrolladas para correr de portería a portería en un campo grande. Por eso, la Diputación ha tomado nota de sus quejas y ofrecerá desde este invierno una competición femenina de fútbol 11.

Este jueves, tras la comparecencia de Lorea Bilbao en las Juntas, el gobierno foral informó de que realizará un estudio con los equipos de Bizkaia con vistas a «una jornada de reflexión» sobre el modelo de fútbol femenino. Ese encuentro se celebrará después de la próxima Semana Santa para buscar ideas que ayuden a «aumentar el número de licencias, así como la mejora de la formación de las futuras futbolistas», de modo que se garantice «la continuidad de la práctica deportiva el mayor tiempo posible».