Fútbol Buena imagen de España ante Japón, vigente subcampeona RFEF Las de Jorge Vilda empataron a uno ante las nipones en el último amistoso antes del arranque del Mundial el próximo 8 de junio BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 2 junio 2019, 23:43

La Selección ha empatado ante Japón, vigente subcampeona, en un duelo en el que las de Jorge Vilda han tenido las mejores ocasiones para llevarse el choque. Un empate en el último amistoso antes de afrontar el Mundial que arrancará para las españolas el próximo sábado 8 de junio.

El selecccionador quería que la preparación de su equipo de cara al campeonato del mundo de Francia fuera exigente y se han medido a las mejores selecciones del momento, entre ellas Estados Unidos, Bélgica y Japón. Precisamente ante las niponas las de Jorge Vilda mostraron sus mejores armas y demostraron que están preparadas para afrontar el gran reto del Mundial y dejaron grandes sensaciones ante la vigente subcampeona, Japón, que solo logró un empate en los compases finales.

1 España Sandra Paños, Irene Paredes, Mapi León, Marta Torrejón (Leila Ouahabi 55´), Marta Corredera, Virginia Torrecilla (Silvia Meseguer 71´), Vicky Losada (Lucía García 63´), Alexia Putellas (Patricia Guijarro 63´), Amanda Sampedro (Aitana Bonmatí 55´), Mariona Caldentey y Jennifer Hermoso (Nahikari García 63´). 1 Japón Yamashita, Kumagai, Ichise, Minami, Sameshita, Sugita (Sugawasa 60´), Nakajima (Utsugi 89´), Hasegawa (Miyagawa 89´), Momiki (Endo 75´), Shimizu (Miyake 75´) y Yokoyama (Miura 60´). Goles 1-0 (20´) Jennifer Hermoso. 1-1 (85´) Sugasawa Árbitro Mehdi Mokhtari (Francia): Mostró tarjeta amarilla a Virginia Torrecilla

España salió con Irene Paredes y Mapi León como pareja de centrales que se hicieron con el dominio del balón y se armaron de paciencia para intentar generar peligro a las jugadoras del país asiático. A punto estuvieron las españolas de lograr la victoria pero, a falta de cinco minutos para término del partido, las japonesas pusieron las tablas en el marcador.

Las de Vilda buscaron generar peligro y en una de las acometidas logró un penalti que se encargó de convertir la delantera de Atlético de Madrid, Jenni Hermoso. Con el 1-0 se llegaba al descanso y el seleccionador cambió a varias jugadoras para probar nuevas variantes en la segunda mitad.

La Selección española no sufrió en exceso, pero en los compases finales no pudo evitar el gol de Sugawasa en una acción aislada que ponía el empate en el luminoso. Mariona Caldentey pudo dar la victoria a su equipo con un remate a bocajarro en la última jugada pero la acción de la delantera no llegó a buen puerto.

Un empate que, a menos de una semana para que la selección debute en el Mundial, deja buenas sensaciones y ayuda a afrontar la competición con garantías de que las de Vilda pueden hacer un buen campeonato. El próximo sábado aguarda Sudáfrica en Le Havre para iniciar una apasionante y esperanzadora fase final mundialista.