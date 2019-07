Villacampa: «Quiero un Athletic que no deje indiferente a nadie» 00:33 MAIKA SALGUERO No se aventura a marcar un objetivo para la temporada, pero subraya que será un equipo «del que nos vamos a sentir orgullosos» JUAN PABLO MARTÍN Viernes, 19 julio 2019, 13:51

Esta mañana han escenificado su puesta de largo de una forma peculiar. El Athletic femenino ha posado para las tradicional sesión fotográfica de grupo y se ha retirado al interior de las instalaciones de Lezama para que sus jugadoras realizaran diferentes pruebas de esfuerzo. En los pocos minutos que han permanecido sobre el césped del campo dos, donde juegan habitualmente, han estado arropadas por el presidente, Aitor Elizegi, la directiva María Tato, además de José Ángel Iribar y Manolo Delgado.

Todo tiene que estar preparado para el inicio de una pretemporada exigente que comenzará en lunes en Boltaña –Huesca– a las órdenes de su nuevo técnico, Ángel Villacampa. Luego llegarán los partidos de preparación con rivales de entidad, «con los que pretendemos ir alternando picos de dificultad para ir asentando las bases claras sobre la idea del juego. Son rivales exigentes, pero como lo será la temporada», ha destacado el entrenador de Toledo.

En su puesta de largo ha reconocido que Lezama «es un sitio mágico. Llevo poco tiempo y a veces cuando me preguntan por el club creo que todavía no estoy muy preparado para hablar de toda su grandeza. Te hace sentir especial y el primer día mucho más aún». Hay ganas de empezar a trabajar para encontrar «el sello propio» que quiere imprimir a su nuevo proyecto. «He hablado con las jugadoras y pretendemos ser un equipo reconocible y que transmita. Queremos un equipo que no deje indiferente a nadie», ha destacado. Villacampa prefiere no hablar de resultados sino «de transmitir una idea común. Lograr un equipo que se reconozca no solo por los valores del club sino a través de su juego».

Antes de terminar la campaña pasada pudo viajar para ver a sus actuales jugadoras en directo y las conoce «perfectamente» al haberse enfrentado a ellas en la anterior etapa, por lo que, en ese sentido tiene una buena parte de los deberes hechos. Aunque será a partir de ahora cuando podrá valorarlas bastante mejor «y que ellas también me vayan conociendo un poco para saber lo que pretendemos». «Respecto a las jugadoras que han subido y van hacer con nosotros la pretemporada la comunicación con Joseba Agirre ha sido total», ha añadido.

Aunque no se aventura a marcarse un objetivo de cara a la campaña, su primer reto será «ser cada día mejores y mejorar números pasados». Nada más llegar hizo un análisis de la plantilla y sus recursos. «Me siento muy orgulloso y un privilegiado de poder estar aquí y sé de las posibilidades de la plantilla». Reconoce la dificultad que tiene una competición como la Liga Iberdrola en la que sus rivales cada vez recurren más al fichaje de jugadoras extranjeras, «pero tenemos la tranquilidad de saber cuál es el potencial de las nuestras. No me aventuro de decir una posición exacta, pero sí que para ganarnos van a tener que correr mucho, y de que veremos un Athletic del que nos vamos a sentir orgullosos».

Tiene todos los mimbres que le gustaría. El fichaje de la portera De la Nava fue para conseguir una mayor competencia en esa demarcación. Y quiere «hacer partícipe» a las jugadoras que vienen de las categorías inferiores para que sepan que estar en el primer equipo «es un reto y una responsabilidad, y que tienen que estar preparadas y a la altura de la exigencia que va a tener la competición».