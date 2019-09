Villacampa: «Necesitamos competir mucho mejor fuera de casa»

El técnico del Athletic, Ángel Villacampa, compareció antes los medios de comunicación tras la segunda derrota a domicilio del equipo bilbaíno: «De buenas intenciones está lleno el mundo, pero necesitamos competir mucho mejor fuera de casa. Tenemos que luchar. Existe una versión muy definida en nuestra casa y una versión muy lejos de la queremos fuera de ella».

El preparador, además, habló sobre los errores de sus pupilas en los minutos finales, donde pudieron encajar más de un gol: «Es verdad que en el tramo final pudo haber sido mucho más amplio el marcador. A veces hay que dar hasta gracias por el resultado que nos llevamos. En los últimos minutos estuvieron cerca de hacernos más daño».

Villacampa se refirió el hándicap de encajar un gol en los minutos iniciales de encuentro: «Perjudica, pero también que en el último cuarto de campo no finalizamos. Llegamos bien a esa zona, pero no somos capaces de hacer gol. Luego parece que tuvimos otro momento en la segunda parte con posibilidades de empatar, pero sin llegar a crear peligro real. Así es muy difícil tener opciones de hacer gol».

El técnico del conjunto vasco incidió en lo que le faltó al equipo: «Sobre todo, competir. El primer gol viene de un córner que no terminamos de cortar, creo que muy evitable. Y, después, terminar las jugadas. Generas, creas, das sensación, pero con sensaciones no se consiguen cosas. Te acercas a lograrlas, pero no se consiguen. Fuera de casa hay que creérselo y no tener en cuenta dónde estás, hacer lo que tienes que hacer».

De la Nava: «Marcaron en dos fallos nuestros»

Andrea de la Nava realizó una valoración del partido en la zona mixta: «Creo que en muchos momentos dominamos el encuentro, pero nos faltó finalizar y el Valencia consiguió marcar en dos fallos nuestros. Hay que tratar de minimizar esos errores, sobre todo fuera de casa, para poder sumar», señaló la guardameta.

Además, valoró la importancia de encajar un gol en los primeros minutos: «Creo que el equipo siguió trabajando hasta el final, pero no tuvimos ese acierto de cara a portería que necesitamos. El tanto tempranero nos perjudicó, pero seguimos trabajando como teníamos planeado».