Villacampa: «Siendo un equipo reconocible es más difícil superarnos»
LAURA GONZÁLEZ y JAVIER ORTIZ DE LAZCANO
Viernes, 18 octubre 2019, 15:09

«Hay que volver a la realidad, no hemos hecho nada realmente». Así de rotundo se mostró Ángel Villacampa horas antes de recibir al Betis en Lezama (sábado, 11 horas), tras la victoria balsámica lograda por el Athletic el pasado domingo en el derbi en el Reale Arena, la segunda en las cinco jornadas disputadas hasta el momento. «Es obvio que nos ha dado confianza, pero hay que estar tranquilos y tratar de ir creciendo y encarrilando victorias de forma consecutiva».

Y es que el conjunto rojiblanco mantiene las mismas bajas que hace una semana, las delanteras Erika, Lucía y Yulema, «que siguen debilitándonos», y además se enfrenta al partido «más complicado» de los que le ha tocado hasta el momento, como así lo definió el propio Villacampa. «El Betis es un equipo bastante vertical y muy peligroso. Tiene un sistema muy característico, un 1-4-1-3-2, y suelen partir al equipo en dos. Ahí tendemos que aprovechar nosotras, con posicionamientos tácticos, para intentar bloquearlas«.

En ese sentido, el técnico rojiblanco cree que el Athletic tiene que potenciar sus cualidades. «Nosotras creemos que somos mejor con espacios que a través del juego combinativo, pero manejamos bien las dos situaciones. Con espacios somos más agresivas y no aprovecharlo nos desvirtuaría demasiado, sobre todo con gente como Lucía o Azkona. Lo que hicimos el domingo se acercó a todo lo que pretendemos«, aseguró.

Y es que el derbi fue para él el partido en el que mejor se llevó a cabo su plan en el terreno de juego desde que se hizo cargo este verano del conjunto vizcaíno. «Fuimos un equipo muy reconocible, con balón y sin él, teníamos claro lo que teníamos que hacer y encima tuvimos la suerte de encontrarnos con un gol tan pronto que nos dio la confianza para afrontar los siguientes minutos. Es el partido que más nos hemos encontrado con una identidad propia, que es lo que vamos buscando. Siendo reconocibles es más difícil superarnos«, afirmó, esperando que ese triunfo ante las donostiarras sea un punto de inflexión. »Durante el parón tuvimos ciertas reuniones para llegar a acuerdos y a alcanzar una idea común. La que se vio el domingo«.

Intensidad

Ahora Villacampa no espera otra cosa que «darle continuidad» a lo visto en el Reale Arena. «Sobre todo en intensidad, en la forma en la que afrontamos el partido. Es verdad que era un derbi, pero si nos tomamos todos los encuentros así estaremos mucho más cerca de los objetivos, y más cuando hay jugadoras que por las bajas están asumiendo la responsabilidad de tirar para adelante. Desde la confianza que nos ha dado esa victoria hay que empezar a creer y crecer como equipo«.

El técnico rojiblanco, que ha aplaudido la reciente renovación de Lucía (hasta 2022), «era fundamental que siguiera con nosotros», reconoce que no se ha sentido cuestionado en estas primeras jornadas de liga, en las que tras hacerse cargo del equipo las piezas no parecían encajar. «Al final cuando propones situaciones y los resultados no llegan se generan dudas, pero estábamos tranquilos. Por eso el triunfo en el derbi ha sido tan importante. Al final una victoria te ayuda a convencer«.

Contento también por el regreso triunfal de Nekane, quien abrió la lata el pasado domingo a los dos minutos de juego, espera poder contar pronto con todos sus efectivos, lo que hará del Athletic «un equipo más potente». De momento, considera que el grupo ha dado un paso adelante, después de «asumir ciertos roles» y ganar en seguridad. «Esa idea común que hemos identificado se está viendo cada vez más y mejor. Al principio probamos diferentes sistemas y vimos a diferentes jugadores, no es excusa, pero siempre surgen dudas en esa búsqueda. El otro día ya se pudo ver a un equipo que dio la sensación de estar siempre ubicado, de saber en todo momento qué hacer». Una imagen que esperan volver a mostrar al calor de Lezama.