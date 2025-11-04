El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic femenino ha firmado el peor inicio de temporada de su historia. Mireya López

El tiempo se agota para el Athletic femenino

Sin ganar tras nueve jornadas, con sólo seis puntos y los puestos de descenso acechando, el proyecto iniciado con la ilusión de Europa corre el riesgo de desinflarse

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:24

El arranque de esta temporada del Athletic femenino está lejos de lo que se esperaba al principio de campaña. Tras nueve jornadas disputadas en la ... Liga F, las rojiblancas todavía no conocen la victoria. El registro habla por sí solo: únicamente 6 puntos, conseguidos por vía de seis empates, sin triunfos, y con la friolera de tres derrotas ya en el haber.

