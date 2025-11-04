El tiempo se agota para el Athletic femenino

El arranque de esta temporada del Athletic femenino está lejos de lo que se esperaba al principio de campaña. Tras nueve jornadas disputadas en la ... Liga F, las rojiblancas todavía no conocen la victoria. El registro habla por sí solo: únicamente 6 puntos, conseguidos por vía de seis empates, sin triunfos, y con la friolera de tres derrotas ya en el haber.

Ese bagaje las sitúa 14.ª en la clasificación (de 16 equipos), sólo por encima del penúltimo DUX Logroño y el colista Levante. Todo un contraste con la campaña anterior, en la que el Athletic finalizó 4º en la liga, con opciones reales de entrar en la Champions. Hoy ese objetivo está fuera de alcance.

La situación se agrava tras investigar la hemeroteca. Este es el peor inicio de temporada de toda la historia del Athletic femenino. Hasta ahora, el peor arranque lo ostentaba el equipo de Iraia Iturregi en la temporada 2022-23, que llegó a la novena jornada con 10 puntos.

Entre la carencia de victorias, la inconsistencia ofensiva y falta de finalización y los malos resultados en partidos clave contra rivales directos (empate en casa ante DUX Logroño, equipo que se encuentra en penúltima posición), Javi Lerga no ha terminado de dar con la tecla y el tiempo de reacción es cada vez menor.

Que lejos queda Europa

La exigencia institucional también es clara. Y es que al inicio de la campaña el club marcó como objetivo la entrada en competiciones europeas, lo cual hoy se ve casi fantasioso. Y, con ese horizonte alejado, el riesgo inmediato es otro, sufrir más de lo esperado en la parte baja de la tabla.

Las rojiblancas tienen una ventana de reacción muy estrecha. Si el equipo no logra romper el círculo negativo, generar victorias que aporten confianza y retomar una estabilidad competitiva, lo que parecía un proyecto atractivo de continuidad hacia lo alto puede transformarse en un aguijón de preocupación hasta final de temporada.

Por delante vienen jornadas que pueden marcar el destino de la campaña: este sábado a las 16:30 horas en casa frente al SD Eibar (que ya ganó en Lezama 0-1 la pasada temporada), y justo después otro derbi vasco en Zubieta ante la Real Sociedad, que llega en buen momento tras su triunfo reciente ante el todopoderoso Barcelona y una tercera posición en liga.