El sueño cumplido de Amaiur

Dos meses antes de cumplir los 19 años la donostiarra Amaiur Sarriegi puede presumir de haber debutado en la máxima categoría femenina del fútbol nacional. Fue el pasado sábado en Lezama, en la recta final del choque que enfrentaba al Athletic con el Betis en la sexta jornada liguera, y que se saldó con victoria para las vizcaínas (2-1), sumando así su segundo triunfo consecutivo de la temporada.

A esa victoria poco pudo aportar la ariete del filial formada en el Añorga, que recaló en la factoría rojiblanca en 2017. Y es que saltó al campo cuando se iba a cumplir el minuto 87 de juego. «Estaba calentando y en el 70 me dijeron que salía, pero al final Villacampa me dijo que siguiera. Luego ya me volvieron a llamar y fui corriendo a ponerme la camiseta«, relata en una entrevista en la web del Athletic. »Antes de salir recuerdo que estaba bastante nerviosa, pero una vez en el campo ya estaba más tranquila«, confiesa, aunque reconoce que en ese tramo del partido »se estaban viviendo momentos de presión«, ya que el Betis trataba de apretar para poder llevarse el empate.

Un debut en Primera que se hizo esperar, después de haber sido convocada con el primer equipo para el derbi vasco que se disputó en la jornada anterior en el Reale Arena. «Fue un poco de pena porque al final jugar en tu ciudad natal te hace mucha ilusión. Vino toda mi cuadrilla y mi familia a verme. Tuve el amago de salir y al final no se pudo, pero quedé contenta porque el resultado del equipo fue muy positivo, y el no salir quedó en un segundo plano«.



Universitaria

La ariete, que lleva 31 goles desde que recaló en Lezama, ya realizó la pretemporada con las de Ángel Villacampa, llegando a disputar algún amistoso este pasado verano, se une a Valdezate, Mariana Cerro y Oihane, jugadoras que pese a estar a las órdenes de Iraia Iturregi en el filial poseen un dorsal con el primer equipo. La donostiarra compagina sus entrenamientos y partidos con su carrera. Actualmente está sacándose el doble grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte junto con Educación Primaria en la Universidad de Deusto, mientras espera seguir dando pasos hacia adelante con el balón en los pies.