Seis canteranas del Athletic se acercan a los Europeos sub'19 y sub'17

No solo Adriana Nanclares, una de las tres porteras de Sonia Bermúdez en la absoluta, ha viajado con la selección española en este parón internacional. ... Un buen puñado de canteranas del Athletic lo han hecho con la sub'19 y la sub'17. Además, con mucho éxito. Ambos combinados han dado este martes un paso de gigante hacia los Europeos del próximo verano.

En la victoria ante Alemania (0-5) en el Sportschule Wedau de Duisburgo de la sub'19 que dirige el extécnico rojiblanco David Aznar participó Elene Gurtubay (Bilbao, 2007), delantera del filial (Primera Federación) que ya ha sido convocada en más de una ocasión por Javi Lerga, quien llevó a La Rojita al último oro continental. Gurtubay estaba en un equipo que también contó con Daniela Agote, asentada en la élite, y con la portera del B Ziara Vega (Muxika, 2007), que no tuvo minutos ante el conjunto alemán.

La sub'19 sumó su tercera victoria en otros tantos encuentros de la Ronda 1, el primer torneo previo al Europeo que se disputará en Bosnia. Primero venció 8-0 a Islas Feroe, con Vega bajo palos, y luego 5-1 a Bélgica, con Gurtubay en el once.

Por su parte, la sub'17 venció por 0-2 a Portugal en la Cidade do Futebol de Oeiras, la sede de la selección lusa. Dos futbolistas del filial rojiblanco fueron titulares: Maddi Martín (Trapagaran, 2010) e Iraia Fernández (Barakaldo, 2009). La primera vio una tarjeta roja en el minuto 76, después de los goles de Elaine y Chacón en la primera mitad. En el banquillo, esta vez sin minutos, se quedaron Maialen Valladares (Zaldibar, 2010) y Goiatz Ferraz (Galdames, 2010). Las dos juegan con el C, en Segunda Federación.

La sub'17 también logró el pleno de triunfos en la primera fase tras ganar a Bulgaria (6-1) y Hungría (2-0). El Europeo del próximo verano se disputará en Irlanda del Norte.