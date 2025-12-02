El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La sub'17 celebra la victoria en Oeiras. RFEF

Seis canteranas del Athletic se acercan a los Europeos sub'19 y sub'17

Los equipos, ambos con presencia rojiblanca, vencen a Alemania y Portugal para sellar el pleno de triunfos en la Ronda 1

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:06

Comenta

No solo Adriana Nanclares, una de las tres porteras de Sonia Bermúdez en la absoluta, ha viajado con la selección española en este parón internacional. ... Un buen puñado de canteranas del Athletic lo han hecho con la sub'19 y la sub'17. Además, con mucho éxito. Ambos combinados han dado este martes un paso de gigante hacia los Europeos del próximo verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

