Fútbol El Reale Arena, un escenario de gala para recuperar buenas sensaciones BORJA AGUDO El Athletic buscará en el derbi encontrar el camino del triunfo ante una Real Sociedad invicta esta temporada BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 12 octubre 2019, 21:43

El Reale Arena se vestirá hoy de gala para acoger el derbi vasco de la Primera Iberdrola entre la Real Sociedad y el Athletic (16.00 horas). El conjunto donostiarra viene de cuajar un buen inicio de temporada, invicto hasta el momento -dos victorias y dos empates-, y tratará de aprovechar que el club ha decidido abrir el estado del primer equipo masculino para mantener esa racha.

El Athletic, por su parte, no ha empezado con buen pie esta campaña y sigue tratando de dar con la tecla que le lleve a empezar a sumar de tres en tres. En las dos ocasiones anteriores en las que la Real ha decidido abrir su estadio para el derbi femenino, el conjunto rojiblanco no ha perdido, una victoria 4-1, y un empate 2-2 en la pasada campaña.

La apertura de un gran estadio como el Reale Arena, antes conocido como Anoeta, para un duelo entre dos equipos de la Primera Iberdrola supone un paso más en el crecimiento de fútbol femenino. En el duelo de hoy se puede batir el récord de la pasada temporada, donde se congregaron más de 20.000 aficionados en las gradas del conjunto txuri-urdin.

Nahikari García ha arrastrado molestias esta semana pero se espera que salga de inicio hoy ante las rojiblancas. En las filas del cuadro vizcaíno, Lucía García, uno de los nombres propios del equipo, no pudo acudir con la selección por unas molestias pero se espera que salga de inicio ante la Real. Las que sí que no podrán estar en una nueva cita histórica serán Erika Vázquez, Ainhoa Álvarez y Yulema Corres, que no han entrado en la convocatoria de Villacampa por lesión. Se estrena en una convocatoria la futbolista de filial Amaiur Sarriegi.

El duelo de hoy ante la Real Sociedad tiene que servir para que el Athletic logre encontrar su garra y empiece a contar sus partidos por triunfos para engancharse en la parte alta.