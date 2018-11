Fútbol Un partido para refrendar la mejoría Un momento del partido de la pasada temporada. / PHOTO DEPORTE El Athletic recibe al Granadilla, un rival siempre complicado, con el objetivo de lograr su segunda victoria consecutiva BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 17 noviembre 2018, 01:09

La victoria ante el Espanyol no puede ser un espejismo. Ha costado encontrar el camino de la victoria y el buen juego, por lo que el Athletic no puede relajarse ahora si quiere engancharse a la zona alta de la tabla. Toca remar todas en la misma dirección para conseguir la segunda victoria consecutiva de la temporada ante un rival que no pondrá las cosas fáciles, el UD Granadilla Tenerife.

Y es que los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos se han saldado con: cuatro derrotas y solo una victoria para las rojiblancas. Un equipo que sabe imponer su juego y que vendrá a Lezama a conseguir los tres puntos para apretar por los puestos de arriba, donde habrá un enfrentamiento directo entre Barcelona y Atlético de Madrid.

Las canarias están cuartas con 16 puntos, seis más que el Athletic, que tras su victoria en tierras catalanas ocupa la séptima posición. El cuadro isleño se impuso la pasada jornada al Sevilla y lleva una racha de un empate y dos victorias en sus últimos tres enfrentamientos. En el banquillo del conjunto de las islas está Pier Cherubino. El exfutbolista militó en el Tenerife, Sporting, Betis y Zaragoza, entre otros equipos, y tomó las riendas de primer equipo femenino a principios de octubre. Desde entonces, tres victorias y un empate.

Las de Joseba Agirre, por su parte, vienen de imponerse al Espanyol y jugaron el miércoles el Trofeo Teresa Herrera, en el que vencieron al Deportivo por 0-1. El torneo amistoso sirvió al técnico del conjunto rojiblanco para dar oportunidad a jugadoras que no son habituales en el once inicial. Y Ane Azkona fue una de las más destacadas.

La atacante navarra solo ha disputado un partido esta temporada, ante el Sporting de Huelva, cuando entró en el minuto 87 en sustitución de Nekane, por lo que no tuvo tiempo para hacer gran cosa. Ante el cuadro gallego salió de inicio e incluso pudo marcar con un disparo que repelió en larguero, por lo que podría tener minutos ante el Granadilla.

El encuentro se disputará mañana en Lezama a las 11.30 horas y lo arbitrará Zulema González, la misma colegiada que dirigió el Trofeo Teresa Herrera y el derbi ante la Real Sociedad, los dos con victoria rojiblanca. Para el choque volverá a estar disponible Lucía García, que ha estado concentrada con la Selección y no viajó con el equipo a Galicia. La atacante vizcaína es la máxima goleadora del equipo con tres dianas, seguida de Yulema y Nekane, con dos cada una. Y es una fija en el once del Athletic. Un choque en el que no está permitido fallar y que tiene que servir para empezar a sumar de tres en tres y abonarse a la bonita experiencia de ganar.