¡¡Que noten nuestro aliento!! Este miércoles el Athletic se mide al Atlético de Madrid y necesita el apoyo de los aficionados para pasar la eliminatoria ANA ASTOBIETA Pionera del fútbol femenino en Euskadi Martes, 29 enero 2019, 16:39

El 27 de abril del año 2003 el Athletic femenino se proclamó campeón de liga tras derrotar al Hispalis por 5-0 ante 35.000 espectadores, que abarrotaron las gradas de San Mamés. Este miércoles el Athletic se mide al Atlético de Madrid en un marco impresionante como es el nuevo San Mamés. Hay que acudir a presenciar ese encuentro y animar al equipo para ayudarle a pasar la eliminatoria. Se metería en semifinales de la Copa de la Reina, lo cual le daría muchas opciones de jugar la final, ya que eliminaría al mejor equipo de la Liga en la actualidad.

Esta es una oportunidad especial para animar a nuestras jugadoras, una forma de darles una visibilidad que se merecen y llevarlas a por el título que les falta. Porque el Athletic ha entrado en la historia gracias a sus logros, pero tiene la espina clavada de no haber levantado la Copa de la Reina. Y este puede ser el año. Si eliminan al Atlético, estarán acariciando el ansiado trofeo.

Cada vez se abren más estadios, cada vez se están logrando más cosas en el fútbol femenino y ahora toca demostrar que los aficionados estamos con ellas, que no las vamos a dejar solas, que pueden contar con nosotros en cualquier momento y que la Copa, este año, por primera vez, puede venir hasta Bilbao.

Para ellas va a ser muy especial jugar este partido. Quizás sea el partido más importante de la temporada y tienen que notar nuestro aliento desde el pitido inicial hasta el final de un encuentro que se decidirá a partido único y donde todo puede pasar. Cada fin de semana los aficionados se desplazan a Lezama para animarlas, ahora la Catedral se abre nuevamente para ellas y no podemos fallarles.

Si en el año 2003, con la asistencia de 35.000 personas, San Mamés fue una fiesta, ¿por qué en el 2019 no puede serlo?

AURRERA AURRERA BETI IRABAZI ARTE, QUE NO ME VOY A CASA QUE ME VOY A SAN MAMÉS.