«Qué mejor escenario para acabar con la mala racha»

JAVIER MUÑOZ Domingo, 31 marzo 2019, 16:09

«Teníamos muchas ganas. Contra el Atlético lo dimos todo, y fue una pena. Hoy era el día de acabar con la mala racha y qué mejor escenario que aquí en San Mamés, delante de la gente. De esta afición siempre esperamos algo grande. Espero que esto se vuelva a repetir y que la gente se anime a venir a Lezama». Damaris Egurrola resumió con estas palabras el sentir de un Athletic femenino que, como había pedido el técnico Joseba Agirre, quería sacarse la espina de la eliminación de cuartos de final, endulzada al menos por los 48.121 espectadores que acudieron a aquel partido.

«Te quedas fuera de la Copa y es difícil encontrar una motivación», continuó la jugadora. «Pero hemos ganado hoy y nos quedan cuatro partidos, difíciles, porque son equipos que están en posiciones de descenso y se lo juegan todo. Tenemos que se seguir con esta racha».

Damaris destacó del partido de ayer que el Athletic empezó muy intenso. «Desde el principio hemos tenido muchas ocasiones y eso es muy importante», explicó la jugadora, que también tuvo unas palabras para su compañera veterana, Vanesa Gimbert, autora de los dos goles ante el Levante. «Es una futbolista que me saca casi veinte años, pero da igual. En el campo te enseña muchas cosas. Hoy ha metido los goles, y lleva toda la temporada espectacular».

«Era un partido difícil»

Marta Unzué reconoció que tras el primer tanto «hemos bajado un poquito al vernos por delante en el marcador, pero hemos sabido gestionar los momentos del partido. Ellas no nos hicieron ocasiones muy claras de gol». La navarra agregó que con el 2-0 las rojiblancas «fuimos un poco más valientes con el balón». Y no perdió ocasión de felicitarse por la respuesta del público. «Cada vez que se abre San Mamés la gente se acerca y ojalá sean muchos más partidos».

Muy feliz estaba también Leia Zarate, que hizo una lectura muy positiva de la victoria ante el Levante. «Hemos tenido igual no muchas ocasiones pero esta vez hemos sabido aprovecharlas. Lo contrario que contra el Atlético», destacó. «Hoy era un partido difícil, pero era muy buena ocasión para darle la vuelta a la racha (mala). En San Mamés, con nuestra gente, era una oportunidad», remachó.

Joseba Agirre abundó en ello. «Queríamos despedirnos este año de San Mamés con una victoria para agradecer a la gente todo el apoyo que nos ha mostrado. Y a la gente que ha trabajado para abrir el estadio y ponerlo a nuestra disposición». El entrenador reconoció el 2-0 al Levante ha hecho sufrir mucho a las rojiblancas. «Pero no podía ser de otra forma», explicó. «En el descanso les he dicho que en cuanto a trabajo, retorno y esfuerzo cuando perdíamos el balón no se les podía achacar nada. Pero no hemos estado muy finas con el balón».

Según Agirre, por eso el Levante recuperó pronto el balón. «En el segundo tiempo hemos sufrido más. Cuando no tienes la pelota y no disfrutas, el trabajo es más alto y te cansas más. Eso nos ha hecho meternos más atrás, que nos achucharan».

Sin embargo, agregó el entrenador rojiblanco, «hemos competido. Es nuestro ADN. En la estrategia final hemos tenido suerte. Pero hemos sabido parar el partido y hemos jugado a lo que queríamos».