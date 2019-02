Liga Iberdrola María Cirauqui: «Va a ser un buen partido y esperemos que la gente se anime» María Cirauqui en las instalaciones de Lezama. / MANU CECILIO La centrocampista del Athletic, aún con la emoción de lo vivido en San Mamés, resalta la importancia del derbi ante la Real y la ilusión de jugar en Anoeta BEATRIZ GARNÁNDEZ Viernes, 8 febrero 2019, 23:41

María Díaz Cirauqui (Funes, Navarra, 1995) aterrizó la pasada temporada en el Athletic procedente de la Real Sociedad. Formada en la cantera de Osasuna, la centrocampista ha disputado 39 partidos con la elástica rojiblanca en los que ha anotado dos goles. A pesar de que Cirauqui no es titular indiscutible ha cumplido siempre con lo que se espera de ella en el campo. Este año acaba contrato aunque asegura sentirse «muy bien» en el conjunto vizcaíno. El domingo la navarra vivirá un choque especial en Anoeta, donde se enfrentará a su anterior equipo, la Real Sociedad.

- Otro encuentro en un gran estadio, ¿qué partido espera?

- Creo que va a ser un partido complicado. Ellas vienen de una buena dinámica, es un gran estadio y aunque ellas jueguen en casa nosotras vamos también con muchas ganas. Al final es un derbi y puede pasar cualquier cosa.

- El año pasado ya jugaron en ese mismo campo, ¿cómo fue la experiencia?

- Fue especial para los dos equipos. Para nosotras jugar en un estadio, sea cual sea, es una motivación extra y más aún llevarnos los tres puntos, ganar como ganamos y que nos apoyasen.

- Parece que le tienen cogida la medida a la Real, se han enfrentado en muchas ocasiones y la buena racha esta temporada empezó en el derbi de Lezama. ¿Qué puede hacer que la balanza se decante a favor del Athletic?

- Al final son pequeños detalles. Un despiste de ellas, intentar aprovechar los espacios... Yo creo que va a ser un partido igualado, no nos tenemos que confiar con respecto a la temporada pasada y tenemos que salir con la mentalidad de darlo todo, de salir a tope y a raíz de ahí sacar nuestro juego.

- Hay algo más que tres puntos en juego...

- Sí, al final nos conocemos todas. Yo he jugado allí, me llevo muy bien con ellas, pero al final es un derbi y son tres puntos y algo más...

- Jugó tres temporadas en la Real, ¿cómo es eso de enfrentarse a antiguas compañeras?

- El año pasado tenía más esos nervios de enfrentarme a ellas. Fuera del campo me llevo muy bien con todas, pero dentro del campo tengo que vestir mi camiseta y salir a tope y si puedo meter gol pues perfecto.

- Ellas vienen de una buena dinámica y han logrado llegar a semifinales de la Copa de la Reina, pero el Athletic viene de ganar en Liga al Rayo y de plantarle cara a Atlético y Barça, ¿se verá un partido bonito?

- Para el espectador va a ser un buen partido y esperemos que la gente se anime a ir, que nos apoyen.

- ¿Cuál cree que es el mayor peligro de la Real?

- Al final el bloque es muy bueno, pero la que está en buena racha es Nahikari, hay que tenerla cerca, no dejarle espacios, que no tire... Pero al final todas suman, Cardona también está en muy buen momento. Va a ser el conjunto global, la clave es no dejarles espacios y apretar arriba.

Dos duelos directos

- Es importante ganar este partido para mantener la distancia con la Real, que ocupa la sexta posición, y ganar el jueves al Betis para acercarse a los puestos altos...

- Sí, porque el Levante va pinchando, queremos apretar un poco ahí arriba. Nos vienen ahora los que tenemos cerca en la tabla y para nosotras es muy importante sumar el domingo y a raíz de ahí sacar algo en casa contra el Betis para intentar adelantarles en la tabla y seguir en los puestos de arriba.

- No va a haber mucho descanso de domingo a jueves y el Betis siempre les ha puesto las cosas difíciles...

- El Betis desde que está en Primera está siendo uno de los equipos revelación, está dando mucha caña. Es un equipo que sabe jugar muy bien al fútbol y ya nos lo demostró en Copa, pero en casa es un plus para nosotras, tenemos que darlo todo e intentaremos sacar los tres puntos.

- El Athletic está jugando partidos muy completos pero falta la eficacia a la hora de definir...

- Sí, generamos, llegamos al área, pero nos falta esa pizca de suerte de meter el gol. Necesitamos muchas ocasiones para marcar. Ensayamos todas las semanas finalizaciones y la gente está enchufada. Al final el que tiene que entrar es el balón en el partido y esperemos que poco a poco vayamos anotando más goles.

- ¿Cómo está viendo la temporada del equipo?

- La estoy viendo bien. Sí que al principio los rivales no nos favorecieron, pero el equipo se vino arriba, empezamos a ganar a partir de la Real y empezamos con una buena racha. Es verdad que antes nos entraban más los goles, pero lo importante es crear ocasiones, que no te creen, portería a cero e ir sumando partido a partido. No queda mucha Liga pero tenemos que seguir igual e intentar sacar el máximo beneficio.

- ¿Y a nivel personal?

- Las jugadoras al final queremos jugarlo todo y yo empecé sin jugar mucho. Yo soy una persona que por las lesiones estoy más fuera. Este año estoy bien e intento aportar al equipo todo lo que puedo. Sí que es verdad que a raíz de las lesiones que hemos tenido el míster ha contado más conmigo. Está claro que cada entrenador tiene su once, pero que cuando haya una pizca de posibilidad de jugar el hecho de que cuente conmigo o con cualquiera que esté en el banquillo anima a que en los entrenamientos todas estemos al 100%. Estamos demostrando que las que menos minutos estamos teniendo estamos dando también el máximo y no se nota que no tenemos el mismo ritmo de competición. El equipo está bien y esperemos seguir así.

Más nivel

- También es cierto que en una Liga cada vez más competitiva y con la filosofía del Athletic hay que tener a todas las jugadoras enchufadas a incluso tirar del filial...

- Cada año se va notando que hay más gente de fuera. El Athletic, por su filosofía no puede, pero las que estamos aquí estamos orgullosas de pertenecer a este club y de intentar dar todo en cada partido. Cada año puede que suba gente del filial, que también es importante, pero aunque se refuercen los equipos nosotras estamos arriba y por algo es.

- Y la gente se vuelca con el equipo... El fútbol femenino tiene cada vez más visibilidad.

- Al final los medios nos dan esa posibilidad de darnos a conocer y eso para nosotras es un plus, que la gente te reconozca por la calle, que pregunten por el femenino y no solo por el masculino... Quiere decir que esto va creciendo y es bueno para todas las chicas.

- Cuando empezó, ¿se imaginaba la posibilidad de meter a 48.000 personas en San Mamés?

- No, para nada. Yo cuando empecé a jugar ni siquiera pensaba llegar a este nivel y mucho menos lo que pasó en San Mamés. Para todas fue increíble, los pelos de punta... No pensábamos que iba a venir tanta gente y es de agradecer.

- Cuénteme cómo fueron esos inicios en el fútbol.

- Yo jugué con chicos hasta los 12 años, cuando me fichó Osasuna, donde estuve seis años y luego, con 18 me llamó el Prainsa Zaragoza de Primera División. Sí que es cierto que Osasuna contaba conmigo, es mi equipo, soy navarra, pero también quería dar el salto y saber si valía. Por suerte me salió bien, jugué un año en Zaragoza, de ahí me llamó la Real y después aquí. Este año termino contrato, pero yo aquí estoy muy bien, es un gran club, tenemos todo. Primero quiero terminar esta temporada bien y ya se verá.