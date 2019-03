Liga Iberdrola «San Mamés nos va a arropar» Las jugadoras del Athletic tomaron contacto ayer con La Catedral, adonde regresan ante el Levante, tercero en la Liga Iberdrola. / jordi alemany El Athletic femenino vuelve hoy a La Catedral para hacer olvidar ante el Levante sus dos últimas derrotas y recordar aquella noche de Copa en la que reunió a 48.121 aficionados BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 31 marzo 2019, 00:00

El Athletic femenino regresa hoy a San Mamés (13.00) para recibir al Levante con un solo propósito: que la afición disfrute de una victoria en la Liga Iberdrola que conjure el 1-2 que el pasado 30 de enero, en ese mismo escenario, apeó a las leonas en cuartos de Copa ante el Atlético. Aunque aquella noche mágica lo que contaba –lo que hoy todos los athleticzales tienen grabado en la memoria– fue el récord de 48.121 espectadores, un hito del fútbol femenino que animó a otros clubes a llenar sus estadios.

«Es un partido especial que afrontamos con muchas ganas después de dos derrotas», reconoció ayer el entrenador del Athletic, Joseba Agirre, en referencia a los partidos perdidos en Liga en la visita al Granadilla canario y ante el Espanyol en Lezama. «El Levante es un rival que ha intentado luchar contra los grandes, que está por encima (tercero en la clasificación), que nos va a medir y nos va exigir. Es una nueva oportunidad para quitarnos de encima esas dos derrotas».

Cuando se cumplen dos meses de aquel casi lleno de San Mamés (no se cobró entrada), parece difícil superar el listón frente al Levante, un encuentro en el que el aficionado debe pagar la localidad, aunque los precios son muy asequibles (diez y cinco euros, y tres los menores de 18 años). Y la recaudación irá destinada a los 34 clubes convenidos del Athletic. «Es una forma de hacer cantera, de demostrar lo agradecidos que estamos, porque son el futuro de este club. Tenemos que crear afición a las niñas».

Orgullosos de ellas

Agirre destacó que la hora del partido es buena y se mostró convencido de que el público acompañará otra vez al Athletic. «No sé si será difícil conseguir la entrada del partido de Copa, pero seguro que vamos a estar arropados. Lo más importante es que podamos hacer disfrutar al público y que se sienta orgulloso de su equipo femenino».

El técnico no alberga dudas sobre la fortaleza anímica de la plantilla. «Pueden estar algo nerviosas por la responsabilidad de intentar ganar, no por el escenario. Es un equipo maduro; es la tercera vez que vamos a jugar en San Mamés y están preparadas para ello». Agirre considera que La Catedral opera como un incentivo para intentar ganar. «Somos conscientes de lo que cuesta abrir San Mamés y hay mucho trabajo por detrás. Tenemos la obligación de dar el cien por cien de lo que somos. El ambiente no les va a pesar, les va a motivar».

Pero delante tendrán a un duro rival. «Un equipo para pelear por el título con Barcelona y Atlético. Tiene jugadoras importantes como Ruth, Charlyn, Maitane, Claudia, Sonia... Importantísimas y con muchas batallas. Tenemos que estar muy intensas y cometer muy pocos errores. El Levante tiene jugadoras que huelen sangre».

Después del choque con las granotas vendrán cuatro partidos ante rivales que se están jugando el descenso: Málaga, Madrid, Albacete y Sevilla. «Hay mucha igualdad por debajo. Van a venir con el cuchillo entre los dientes», subrayó Agirre. Nuestro objetivo es no dañar la buena temporada. Merece la pena intentar pelear por el cuarto puesto».

Joseba Agirre con su segundo, Ángel Vélez, 'Moska'. / jordi Alemany