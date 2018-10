Athletic Maite Oroz comienza la cuenta atrás para su regreso Maite Oroz, en un partido. / E.C. La subcampeona mundial sub'20 fue operada el jueves de la rotura en el ligamento cruzado anterior BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 27 octubre 2018, 07:14

Maite Oroz ha comenzado ya a contar los días que le quedan para volver a pisar un terreno de juego. La centrocampista rojiblanca fue operada este jueves de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en el partido contra el Atlético de Madrid de la tercera jornada de la Liga Iberdola. Ocurrió el pasado 22 de septiembre. Según el parte médico difundido por el club, la subcampeona mundial sub'20 comenzará en los próximos días una rehabilitación que en este tipo de lesiones se estima en seis meses.

La joven jugadora del Athletic salió en el once titular contra las 'colchoneras' en el encuentro en el que su rodilla dijo basta. Ocurrió en el minuto 40. Notó unas molestias. Algo no iba bien. Lo consultó con los médicos. «Entorsis», fue el diagnóstico en caliente. Sin embargo, en seguida se vio que no podía continuar. No era una entorsis. El posterior examen médico dictaminó que el ligamente cruzado anterior se había roto. La misma lesión que ha sufrido Iker Muniain en las dos rodillas.

Pese a su juventud -apenas cuenta con 20 años-, la jugadora navarra lleva ya cuatro campañas en el primer equipo en las que ha disputado 93 encuentros, de los cuales 86 son de Liga, 5 de Copa y 2 de competición europea. En ellos ha anotado 9 goles. Habitual en las categorías inferiores de la selección española, con la que ganó el Europeo sub'19 y fue plata en el Mundial sub'20 en Francia, la cuenta atrás para su regreso ha comenzado.