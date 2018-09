«Llevo ocho años diciendo que me voy a retirar y aquí sigo, aunque el final está más cerca» La rojiblanca Vanesa Gimbert posa en uno de los campos de las instalaciones de Lezama. / Borja Agudo Vanesa Gimbert, jugadora del Athletic A sus 38 años, la futbolista rojiblanca es la más veterana de la Liga Iberdrola y afronta su quinta temporada en el cuadro bilbaíno BEATRIZ GARNÁNDEZ Viernes, 21 septiembre 2018, 16:10

Vanesa Gimbert (Bergara, 1980) encara su quinta temporada en el Athletic después de haber pasado por Levante, Estudiantes, Sevilla, Rayo y Espanyol. La experimentada centrocampista, reconvertida a central en los últimos años, lleva toda la vida jugando y a sus 38 años es la futbolista más veterana de la Liga, algo que no le impide rendir a su máximo nivel.

– ¿Cómo ve al equipo esta temporada?

– Lo veo muy bien, a pesar de que los dos resultados no han sido buenos (una derrota y un empate), pero sabíamos que el inicio iba a ser complicado. Hemos trabajado muy bien en pretemporada y ahora lo seguimos haciendo y ésa es la línea que tenemos que seguir.

– Los equipos cada vez se refuerzan más con jugadoras de talla internacional, ¿cómo es el nivel de la Liga Iberdrola?

– Van llegando muchas más extranjeras y hasta los equipos más modestos pueden fichar. El otro día en Huelva había 11 nacidas en el extranjero y al final esto lo que hace es que suba el nivel de la Liga y que cada vez sea más difícil competir contra ellas.

– El Athletic, por su filosofía, no puede recurrir a este mercado.

– No, pero el hecho de que este año entrenemos por las mañanas ayuda a que estemos ahí con el resto de equipos. Ahora venimos más descansadas a entrenar, te puedes permitir hacer una doble sesión de vídeo y de gimnasio.

– ¿Cuáles son las aspiraciones del equipo esta temporada?

– Las mismas de siempre, estar lo más arriba posible. Competir como lo hemos estado haciendo estos dos primeros partidos es el camino a seguir. Siempre aspiramos al máximo, aunque luego hay equipos que están un escalón por encima. Tenemos el ejemplo de la temporada pasada en la que si en el inicio nos dicen que íbamos a quedar terceras todas lo hubiésemos firmado. Y lo conseguimos.

– El próximo rival, el Atlético, es uno de los 'cocos' de la categoría.

– Atlético y Barça están un escalón por encima de nosotras. Pero bueno, tenemos el ejemplo del día del Barça aquí, que competimos muy bien. La lástima fue el resultado, que no pudimos ganar. Pero el equipo está con muchas ganas, queremos sumar puntos y yo creo que hay que afrontarlo con ilusión. Jugamos en casa y ellas vienen de disputar la Champions. Ésa puede ser una baza a nuestro favor.

– ¿Un pronóstico para mañana?

– Uff... Soy muy supersticiosa para eso y no me gusta decir pronósticos... Prefiero no decir nada, que gane el Athletic y ya está. Me da hasta escalofrío el pensarlo. Vamos a competir contra ellas. Sabemos que hemos tenido un inicio de temporada complicado, pero quizás sea mejor tenerlas ahora que luego. Hay que jugar contra todas y lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Esto es muy largo y el equipo está trabajando muy bien.

– Esta temporada el balón se resiste a entrar.

– Son rachas, pero solo llevamos dos partidos, tampoco se puede decir que estemos mal de cara al gol. Igual ante el Atlético empiezan a entrar todos. Los goles llegarán.

Cambio de rol

– Pasó de centrocampista a central y ya está asentada en esa posición, ¿echa de menos estar en el eje del campo?

– Claro, porque prácticamente he jugado siempre ahí, pero por circunstancias llevo varias temporadas de central y el entrenador cree que es ahí donde tengo que jugar y lo único que me queda es hacerlo lo mejor posible.

– Vamos a hablar de su experiencia como futbolista. Con 18 años tuvo que ir al Levante.

– Es duro irte de casa siendo tan joven. La suerte que tuve es que iba con dos compañeras que jugaban en la selección andaluza y al final eso te ayuda. Allí nos ayudaron mucho las compañeras del Levante y nos hicieron sentirnos como en casa. Pero es complicado estar lejos porque acabas un entrenamiento mal o un partido en el que no te salen bien las cosas y te vas a casa y no tienes a tu familia. Pero eso te hace crecer en otras cosas, madurar y aprender a valorar lo que tienes.

– Levante, Estudiantes, Sevilla, Rayo, Espanyol, Athletic... Toda la vida como futbolista. ¿Qué ha cambiado desde que empezó?

– Ha habido un cambio bestial. Solo hay que ver los campos en los que se juega ahora. Yo antes estaba deseando venir a jugar a Lezama porque era, junto al de la Real, el único de hierba natural. Y además de venir y ver a mi familia, jugar aquí era como el partido de Champions de la temporada, era una gozada. Y ahora, afortunadamente, eso va cambiando. También se ha mejorado en temas médicos, la televisión ya se preocupa por nosotras y está teniendo mucha repercusión el fútbol femenino.

– ¿Le gustaría tener 10 años menos para disfrutar de los avances que ha experimentado el fútbol femenino?

– Sí, sin ninguna duda. Las compañeras más veteranas no vamos a aprovechar todas esas cosas que, de una u otra manera, hemos iniciado nosotras. Sí, sería muy bonito volver atrás y disfrutar de eso.

– A sus 38 años, sigue dando guerra, ¿cómo afronta su futuro deportivo?

– Cada vez cuesta más recuperarse. Pero me encuentro bien físicamente, las lesiones me respetan y trato de ayudar al equipo y hacerlo lo mejor posible. Llevo ocho años diciendo que me voy a retirar y aquí sigo. Siempre digo que este año es el último y mira. Pero está claro que el final está mucho más cerca que antes.