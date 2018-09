Las leonas siguen sin encontrar el camino del gol Athletic Club El conjunto rojiblanco empató a cero ante el Sporting de Huelva en un choque en el que Damaris dio el susto tras una mala caída BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 16 septiembre 2018, 14:25

El Athletic, tras la derrota ante el Barça por la mínima en Lezama, visitaba al Sporting de Huelva, con el objetivo de lograr la victoria. Las andaluzas venían de caer por 3-1 ante el Madrid y querían lograr los tres primeros puntos de la temporada. Un choque que se ha saldado con empate a cero.

Al comienzo del partido, Eunate lo intentó y el balón lo despejó la portera a córner. En ese mismo saque de esquina, Garazi tuvo la primera ocasión clara aunque acabó rematando forzado y se marchó fuera. El Sporting respondió al minuto y en una contra Ainhoa tuvo que mandar un balón a córner para evitar el tanto local. Yulia Kornievets, la atacante del conjunto andaluz, fue la más activa durante la primera mitad y en sus botas tuvo el primer gol del partido, aunque lo evitó en un mano a mano Ainhoa.

Marta Unzué, tras su buen estreno ante el Barça, volvió a ser la manija del juego rojiblanco, demostrando que tiene calidad de sobra para ser titular en el Athletic. Las locales no se amedrentaron ante la presión rojiblanca y gozaron de varias oportunidades. A la media hora de partido, la delantera del cuadro blanquiazul Flor Bonsegundo logró driblar a la guardameta del conjunto vizcaíno y, a puerta vacía, se precipitó y envió el balón fuera. Los últimos compases de la primera mitad fueron tensos, ya que las locales reclamaron dos penaltis que la colegiada no concedió. Al filo del descanso, Nekane lo intentó con una remate a portería que atajó sin problemas Sara Serrat, por lo que el marcador no se movió.

La segunda parte volvió a tener dominio rojiblanco en los primeros compases. Gimbert tuvo la primera oportunidad de adelantar a las rojiblancas tras un remate que bloqueó la guardameta Sara Serrat. En el minuto 51, Damaris, tras una mala caída, dio el susto y se tuvo que retirar en camilla con un collarín, aunque estuvo consciente en todo momento. La futbolista del Athletic fue trasladada a un centro hospitalario para su valoración, en su lugar entró Yulema Corres. Tras la reanudación del partido, se perdió la intensidad del inicio y ninguno de los dos equipos lograba imponerse en el marcador. La colegiada del encuentro añadió 10 minutos, pero al final, ninguno de los dos equipos logró marcar y firmaron tablas en un partido que se podría haber decantado a favor de cualquiera de los dos equipos.

Las leonas, no han conseguido celebrar ningún gol esta temporada en los dos partidos que han disputado y recibirán el sábado en Lezama al Atlético de Madrid, vigente campeón de la pasada campaña con el objetivo de lograr los tres primeros puntos en uno de los duelos más complicados de la temporada.