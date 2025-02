Leire Baños, del Athletic y ex de la Real Sociedad: «Mis compañeras me dicen que si meto gol se cae San Mamés»

Un mes después de poner en serios aprietos al Barcelona (0-2, ambos goles en el descuento), San Mamés vuelve a abrir sus puertas al ... Athletic. Lezama se quedaría demasiado pequeño este domingo (12 horas) para acoger un derbi con aroma a Champions. «Lo importante es que estamos ahí arriba, somos un equipo competitivo y es muy importante que nos tengan en cuenta», lanza Leire Baños (Irún, 1996).

La guipuzcoana será una de las protagonistas en el césped de La Catedral. No solo lo juega todo, sea de pivote, donde se siente más cómoda, o de central, recurso de urgencia ante la grave lesión de Bibi. «Así se han dado las cosas, pero me he adaptado bien», dice a este periódico en las tripas de San Mamés. Baños acaparará los focos por su extenso pasado txuri urdin. A Zubieta llegó en plena adolescencia y le tocó debutar con 16 años en Lezama. Otro derbi. «Echo la mirada atrás y todo por lo que he pasado...». También ganó una Copa de la Reina, en 2019, dentro de una plantilla en la que estaban sus hoy compañeras en el Athletic Quiñones, Maddi, Itxaso y Nahikari. «Fue el mejor recuerdo de mi carrera», confiesa a EL CORREO.

Habla una futbolista en plena madurez rodeada de niñas. La media de edad de la plantilla rojiblanca es de 24 años. «A veces me siento hasta mayor. Las jóvenes han venido para quedarse, tienen la ambición de crecer», cuenta una Baños que se enfrentará a unas jugadoras que vestirán una camiseta que ella defendió en más de 200 ocasiones. «Jugar en La Catedral siempre es especial y hacerlo contra la Real más todavía». ¿Se imagina anotar su primer gol como rojiblanca ante la Real? Se le cuestiona antes de que esboce una gran sonrisa. «Mis compañeras me dicen que si meto gol se cae San Mamés», ríe. Lo rozó ante el Barça. Lo evitó el larguero.

Al detalle El DNI. 29/11/1996, Irún. Trayectoria. Dunboa-Eguzki (2007-09), Irún Artia (2009-12), Oiartzun KE (2012-13), Real Sociedad (2013-21), Levante (2021-24), Athletic (2024-hoy). En el Athletic. 18 partidos.

La irundarra, que está terminando un máster en resolución de conflictos tras graduarse en Magisterio de Primaria, enseña por el momento a toda la que le rodea. En el campo Baños ordena, distribuye, coloca. «Me considero una jugadora de equipo. Me encanta ayudar, ponerme a disposición de cualquiera», explica. No todas pueden decir que han ganado un título y jugado la Champions. Lo hizo en las filas del Levante, club al que llegó en 2021 y del que salió el pasado verano. «Tenía contrato allí pero la situación era muy complicada. Que no ascendiera el masculino dificultó mucho la economía del club. Tuve que buscar una salida y me apatecía regresar cerca de casa. El Athletic desde el principio estuvo interesado, puso las cosas muy fáciles», desarrolla sobre su fichaje.

Jugó hasta de delantera

Baños probó suerte antes del fútbol en el atletismo, como su hermana Jasone, subcampeona de España en triple salto. Por cierto, coincidió con la exrojiblanca y campeona del mundo Irene Paredes antes de que la guipuzcoana se decidiera por el balón. «Seguí un poco sus pasos, pero no era lo mío», dice Baños, que creció en las escuelas del Dunboa-Eguzki e Irún Artia antes de enrolarse en las filas del Oiartzun, donde solo estuvo un año antes de llamar la atención de la Real. Por aquel entonces jugaba en la selección de Euskadi... ¡De delantera! «Tengo muy buen recuerdo de aquel año. Lo jugué prácticamente todo».

«Me considero una jugadora de equipo. Me encanta ayudar, ponerme a disposición de cualquiera», afirma Baños

Firmó con Ibaigane hasta 2027, pero no quiere pensar más allá de disfrutar el momento. «Ahora mismo me encuentro muy bien física y mentalmente. Es importante, básico, tener ganas de ir a entrenar. Me considero una persona trabajadora, hasta que eso me dure aquí seguiré», desliza Baños.