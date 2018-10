Joseba Aguirre: «Tenemos que hacer mucho más» Joseba Aguirre, en rueda de prensa. / Juan Echevarria El técnico rojiblanco sabe bien que para obtener la victoria ante el Valencia este sábado, su equipo deberá mejorar mucho las prestaciones ofrecidas ante el Betis. «Queremos quitarnos el mal sabor de boca», asegura BEATRIZ GARNÁNDEZ Viernes, 26 octubre 2018, 13:55

El Athletic afronta este sábado (10.30 horas) en Lezama un duelo importante ante el Valencia. En un día en que por casualidades del calendario el equipo masculino se mide también al conjunto 'che', las mujeres dirigidas por Joseba Aguirre deben dar un paso adelante para superar un arranque de Liga Iberdrola, cuanto menos, decepcionante. Seis puntos en seis jornadas con una sola victoria, la del derbi ante la Real Sociedad, distan mucho de lo esperado. «Vamos a intentar ganar los tres puntos ante el Valencia y quitarnos el mal sabor de boca que tenemos tras el partido contra el Betis. No estuvimos bien con el balón», ha asegurado Aguirre en la rueda de prensa previa al encuentro.

El entrenador de las rojiblancas quiere olvidar cuanto antes esa amargura, muy presente a lo largo de su comparecencia. Pero es muy consciente de que para ello, deberán mejorar sus prestaciones: «Lo único que me queda es que sacamos un punto jugando mal. Jugando así será difícil volver a sumar. Tenemos que hacer mucho más», ha reconocido.

No será una tarea fácil. El Valencia llega con los mismos puntos en la tabla que las leonas pero con un partido menos, el aplazado el pasado fin de semana en Sevilla por las inundaciones. La pasada campaña, en el choque disputado en Lezama, el Athletic logró llevarse la victoria por 3-2 en un duelo muy igualado. Sin embargo, el cuadro vizcaíno cayó en el feudo 'che' por 3-1. Ni esta circunstancia ni el pobre arranque liguero arredran a Aguirre, que mantiene una confianza total en sus jugadoras «Tenemos la calidad suficiente para poner en dificultades al Valencia y jugar mejor y disfrutar más con el balón», ha subrayado confiado. Para ello, cuenta con toda su plantilla excepción hecha de Maite Oroz, operada este viernes de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en el partido disputado contra el Atlético de Madrid de la tercera jornada.

Preguntado sobre si está preocupado por la situación, el técnico lo ha negado. «No lo estoy. Estamos entrenando bien y solo llevamos seis partidos», ha asegurado. De hecho, ha subrayado que han competido bien en buena parte de los encuentros, incluso ante los grandes como el Barcelona en la primera jornada y el Atlético en la tercera. Sea como sea, el caso es que en el casillero las buenas sensaciones no suman puntos. De ahí que destaque la importancia que tendría una victoria, de su enorme efecto balsámico. «He vivido situaciones en la que empiezas mal y vas a partidos con la necesidad de ganar. Te sientes agobiado y no quiero que eso le pase a mis jugadoras», ha señalado.

Respecto al horario, las 10.30 horas, Aguirre considera que no hay razón para pensar que sea un problema. «Es el que hay y no nos podemos lamentar. Ellas juegan a la misma hora. Yo he jugado a las 11.00 en Vallecas en muchas ocasiones. No es excusa», ha concluido.