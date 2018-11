Fútbol Joseba Agirre: «Mis respetos a la Real. Pero el Athletic es pionero en igualdad desde el principio» Joseba Agirre, en rueda de prensa. / E.C. El entrenador del equipo femenino defiende al club en la polémica sobre el himno y espera obtener una victoria ante el Espanyol que se antoja necesaria BEATRIZ GARNÁNDEZ Viernes, 2 noviembre 2018, 14:02

La semana en torno al Athletic femenino -y al club en general- no ha girado sobre el encuentro de este domingo (12.30 horas) ante el Espanyol y la necesidad de la rojiblancas de llevarse los tres puntos para arrancar de una vez por todas en este temporada. No. La actualidad ha estado centrada en la decisión de la Real Sociedad de cambiar su himno para hacerlo inclusivo. La entidad donostiarra sustituirá la palabra 'Mutilak' por 'Reala' para que tanto chicos como chicas se vean reconocidos. El Athletic aseguró que no se planteaba tomar ninguna medida similar «porque nadie lo ha pedido». Iago Herrerín secundó al club este miércoles al asegurar que «no había que cambiarlo» . Y este viernes ha sido Joseba Agirre el que ha salido en defensa de la entidad rojiblanca. «Mis respetos a lo que haga la Real Sociedad. Pero el Athletic es pionero en igualdad desde el principio en todo. Somos la envidia de otros equipos. Incluso en los veteranos somos los únicos donde juegan chicas. Somos pioneros en todo», ha subrayado el entrenador del equipo femenino.

Centrado ya en el encuentro del domingo, Agirre es consciente de que el equipo necesita ya de una victoria para tomar impulso. Ni los empates, cuatro en siete jornadas con el logrado ante el Valencia el fin de semana pasado, valen ya. «No hemos perdido fuera. Es cierto que en la Liga de los tres puntos, el empate sabe a poco, pero después de lo del otro día ante el Valencia merecemos una alegría», ha señalado el técnico.

Para darse esa alegría tan buscada, las rojiblancas tendrán que superar a un rival, el Espanyol, que marcha con los mismos puntos -7- en la clasificación que las rojiblancas. Su problema, como el de las leonas, es la falta de gol, ya que en siete jornadas tan solo han perforado la portería contraria en cuatro ocasiones. «Es un equipo que intenta jugar el balón, asociarse y que tiene dificultades como nosotros para marcar». El reto está planteado. Queda afrontarlo. Y superarlo.