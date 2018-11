Joseba Agirre: «Aún tenemos que ganar en confianza» LIGA IBERDROLA El técnico del conjunto rojiblanco se muestra contento con la victoria pero reconoce que el equipo tiene que «tener más fe» BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 18 noviembre 2018, 14:27

La segunda victoria consecutiva del Athletic ha levantado los ánimos de jugadoras y cuerpo técnico, aunque Joseba Agirre reconoció en rueda de prensa que a pesar de la victoria «aún teneos que ganar en confianza y tener más fe».

Las rojiblancas se impusieron por 2-0 al Granadilla en un partido en el que quedó demostrada la mejoría del equipo. «Las he visto solidarias, trabajadoras, fuertes. Hemos perdido balones fáciles pero hemos intentado recuperarlos rápidamente. Después de la expulsión de Eunate ha sido como un revulsivo, hemos tirado de orgullo. Hemos tirado de equipo», confesó el técnico rojiblanco.

Este triunfo llega un buen momento de la temporada y servirá al cuadro vizcaíno para afrontar con ilusión el choque ante el Logroño el próximo miércoles (18.30 horas). «Lo afrontamos mucho mejor que si hubiese habido un resultado negativo, además de la sensación que ha dejado el equipo y de los tres puntos», señaló.

Uno de los nombres propios del Granadilla antes del partido era Koko, la rápida futbolista de cuadro canario. «La he visto como un fórmula 1. Es una jugadora que es muy difícil de marcar, es rapidísima y técnicamente tiene sus cosas. El equipo ha estado muy solidario y hemos estado atentas a las posibles ayudas a Eunate», matizó.

Además de la victoria, Agirre también valoró el hecho de no haber encajado ningún gol ante un rival duro. «Tener la portería a cero nos tiene que dar cierta tranquilidad y cierta confianza», finalizó.

Victoria importante

Ainhoa Moraza, la autora de uno de los dos goles del Athletic, también atendió a los medios tras finalizar el partido. «Esta victoria era muy importante para estar en esta senda. Mi gol es una suma más para todo el equipo y mientras sea ayudar es todo positivo. Era importante ganar este partido para pensar ya en el Logroño», explicó.

La futbolista rojiblanca ha adelantado su posición en estos dos últimos partidos. «Me encuentro más cómoda jugando atrás, pero me es indifierente. Donde me ponga Joseba estaré contenta», confesó.