Fútbol Joseba Agirre: «El equipo está en buena dinámica pero tenemos que seguir mejorando» Joseba Agirre, durante la rueda de prensa. / ATHLETIC CLUB El entrenador rojiblanco ya tiene la mirada puesta en el partido ante el Logroño «con la ilusión de seguir sumando de tres en tres» BEATRIZ GARNÁNDEZ Martes, 20 noviembre 2018, 13:03

Joseba Agirre, entrenador del Athletic, ha hablado en la rueda de prensa previa al choque que disputará su equipo este miércoles ante el Logroño en las Gaunas y con el impulso de haber logrado los tres puntos ante el Granadilla. «El otro día fue un buen triunfo y el equipo está con bastante ánimo. Cada vez nos están saliendo las cosas mejor, estamos consiguiendo resultados, pero las jugadoras son las primeras que saben lo que cuesta sacar los tres puntos adelante. Vamos con la ilusión a Logroño de seguir sumando de tres en tres», ha reconocido el técnico.

Con respecto al cambio que ha experimentado el equipo y que le ha servido para encadenar dos victorias seguidas, Agirre se muestra contento aunque reconoce que aún quedan cosas por pulir. «El equipo está en buena dinámica, pero no nos podemos quedar en lo que hemos hecho, tenemos que seguir mejorando. La verdad es que hacemos bastante autocrítica, nos exigimos bastante, vemos bastantes vídeos de los partidos y los analizamos con el objetivo de mejorar», ha confesado.

El cuadro riojano viene de recibir un duro correctivo ante el Madrid CFF, por lo que Agirre sabe que no será un partido fácil. «Espero a un Logroño herido, que se querrá quitar ese mal resultado que hizo la semana pasada y que sabe que no puede dejar pasar ninguna oportunidad para mantener la categoría», ha apuntado.

Un partido difícil

Ambos equipos jugarán mañana y el domingo disputarán los octavos de final de la Copa de la Reina, el equipo rojiblanco ante el Betis, y las riojanas contra el Sevilla. «Creo que el objetivo del Logroño es quedarse en Primera y la Copa es un objetivo menor para ellos. Vamos a tener que sacar la mejor versión para intentar ganar porque nos van a poner las cosas difíciles», ha matizado.

El técnico del Athletic también ha sido preguntado por el choque contra el Betis del domingo, ya que en Liga, las rojiblancas dejaron muy mala imagen en el feudo verdiblanco. «Espero que estemos mejor que en el partido de Liga. El Betis tiene muy buenas jugadoras, es un equipo que juega muy bien a fútbol, que tiene muchos recursos. Pero primero está el objetivo del Logroño, que es ir a por los tres puntos. Y después de pasar ese escollo ya pensar en el Betis», ha dicho.

Por último, Agirre también ha valorado la expulsión de Eunate ante el Granadilla y que será una baja sensible para el cuadro vizcaíno, ya que el club no va a recurrir. «La segunda amarilla a Eunate no fue para tarjeta. Fue una falta normal, por eso no se puede dejar a un equipo con una jugadora menos», ha finalizado.