Joseba Agirre: «Tenemos que disfrutar más con el balón» Joseba Agirre durante un entrenamiento. / JUAN ECHEVERRIA El técnico del Athletic sabe que el choque ante el Betis no será fácil pero confía en lograr los tres puntos BEATRIZ GARNÁNDEZ Sábado, 20 octubre 2018, 15:25

Joseba Agirre, el técnico del Athletic, ha ofrecido una rueda de prensa previa al choque que enfrentará mañana a su equipo y al Betis. Un partido que el entrenador rojiblanco afronta con confianza tras el triunfo en el derbi vasco. «Las victorias son fundamentales para seguir creyendo en lo que haces y se nos puso difícil el otro día pero conseguimos dar la vuelta. Esto nos tiene que servir para ir a Sevilla con el único pensamiento de intentar ganar el partido», ha avanzado.

Al ser preguntado por qué cosas debe mejorar el equipo, Agirre ha hecho referencia a la posesión del balón. «El otro contra la Real hubo muchísimas pérdidas. Somos un equipo que necesita crear ocasiones. Tenemos que disfrutar más con el balón. Esa es nuestra intención y lo que tenemos que tratar. De tenerlo y que nos dure», ha señalado.

El cuadro verdiblanco afronta su tercer año en la máxima categoría del fútbol femenino y aún no sabe lo que es ganar al Athletic, aunque Agirre confiesa que «no será fácil». «El Betis es un equipo que ha crecido muchísimo, está haciendo las cosas muy bien. Se atreve a jugar en cualquier situación del campo, sabe a lo que juega y tiene a todas las jugadoras enchufadas. Es un club que desde que legó a la máxima categoría nos ha puesto las cosas difíciles», ha reconocido.

Tras el triunfo ante la Real Sociedad, donde el cuadro vizcaíno se impuso por la mínima, 2-1, el entrenador rojiblanco ha explicado que el equipo tiene que ir a por el siguiente. «Ahora vamos a enfrentarnos a otro equipo importante. No va a ser nada fácil, pero vamos con todas las ganas y la ilusión de traer los tres puntos a Bilbao», ha dicho.

Agirre también ha valorado la variedad de alternativas que tiene al elegir un once. «Tienes la opción de elegir a cualquiera, con lo cual se te abre un abanico de posibilidades importante. Mi intención es que se sientan todas importante porque al final lo van a ser», ha matizado.

El técnico rojiblanco también ha analizado el punto débil del rival, al Betis. «Es un equipo al que tenemos que hacer incómodo el partido y la forma de hacerlo es quitándoles el balón», ha avanzado. Por último, Agirre ha hablado sobre cómo se siente al ver los encuentros desde la grada, ya que al técnico aún le quedan por cumplir dos partidos de sanción. «Se vive mal el partido desde fuera, porque no puedes estar en la convivencia, no puedes pasar por el vestuario y la verdad es que desde la grada pues no se vive igual que compartiendo las cosas y viviéndolo desde el campo al lado de tus jugadoras. Es lo que toca y hay que aprender de la situación», ha finalizado.

El Athletic se enfrentará mañana al Betis a las 12.00 horas en un encuentro que se podrá seguir a través de Betis TV.