El grito por la igualdad que va más allá del fútbol Las gradas vibraron con las rojiblancas y las llevaron en volandas a pesar de la derrota y la eliminación. / F. Gómez Mujeres destacadas en sus respectivos ámbitos ven en el lleno de San Mámes un emocionante ejemplo a seguir J. GÓMEZ PEÑA Viernes, 1 febrero 2019, 00:54

Ya se acabó el tiempo en que las mujeres tenían que ocultar o disculparse por sus capacidades deportivas. Joane Somarriba, ganadora del Tour de Francia, se hizo ciclista casi a solas. «Cuando yo salía a entrenarme, la gente se giraba al ver a una chica en bici», recuerda. Como si fuera un bicho raro. El miércoles, al ver las imágenes de San Mamés, se le erizó la piel. «Me emocioné. ¡Qué alegría! Daba gusto ver el campo así, lleno, en un partido femenino». No estuvo en La Catedral. No pudo. No le da el día para todas las cosas que es. Es mujer, lleva un restaurante y es madre de un niño que «ha empezado en el instituto y anda con los exámenes». Pasó la tarde echándole una mano con los estudios. Luego se enteró de la marea que había llenado San Mamés. «Fue más que un partido de fútbol. Es una reivindicación». O, como define Nekane Balluerka, rectora de la Universidad del País Vasco, fue «un grito por la igualdad».

En el fútbol, Balluerka pisa césped conocido. Fue jugadora, zurda, extremo en la banda izquierda con las camisetas del Añorga, el Beasain y la selección de Gipuzkoa. Tuvo que escuchar aquel sambenito hiriente: 'Las futbolistas son marimachos'. «También por eso es importante lo vivido en San Mamés. ¿Cuántas mujeres que valían para el deporte lo dejaron por la presión social o lo pasaron a un segundo plano?».

«Nosotras fuimos pioneras. Nos dejamos el pellejo y, mira, ha valido la pena» Joane Somarriba, exciclista

«¿Cuántas mujeres tuvieron que dejar #el deporte por la presión social?» Nekane Balluerka, rectora UPV

Que casi 50.000 personas, la mayoría niños y niñas, animaran al Athletic femenino dirige el foco hacia la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. «A las niñas les faltan referentes. Siempre lo digo en la ciencia. Hay que dar eco a las científicas que logran avances o el Premio Nobel. En el deporte pasa igual», apunta Balluerka. Las integrantes del Athletic femenino empiezan a ser esa referencia. El modelo. «Son la punta de lanza». La rectora, cinturón negro en el arte marcial shorinji kempo, sabe que esta pelea reivindicativa será larga, pero que ya avanza. El grito de San Mamés tuvo eco. Balluerka pulsa el interruptor del Athletic, del club, y le pide «que haya más partidos femeninos» en La Catedral.

Patricia Ramírez es psicóloga. Ha trabajado con los futbolistas de la primera plantilla del Betis. Desde la distancia, también disfruta al observar las imágenes de San Mamés. «Ya quisiera el Getafe, por ejemplo, tener así las gradas». «Es maravilloso. Y da una fantástica imagen de la ciudad, de Bilbao. Refleja que hay una ciudadanía que apoya la igualdad». Escenas así, cree, son «el motor del cambio» y abren una puerta por la que aparecerán más mujeres protagonistas. «Un partido como este da visibilidad. Mucha gente se entera de que también las mujeres pueden jugar bien al fútbol. Las niñas se sienten reflejadas en las jugadoras. Ven que hay salida», subraya.

Mujer y deporte

Como la rectora de la UPV, Patricia Ramírez rebobina y se fija en las generaciones anteriores. «¿Cuántas niñas que practicaban deporte en las escuelas lo dejaron con 14 años. No tenían referentes, ni siquiera su madre hacía deporte», apunta. Ese pasado reciente comienza a cambiar. Para comprobar la estatura de un movimiento hay que ponerlo en pie. Eso hizo San Mamés. A voz en grito. «Con las redes sociales, la mujeres han empezado a contar lo bien que les viene del deporte. Tienen tiempo para practicarlo, les gusta, les beneficia. Se mantienen más jóvenes y sanas. Y lo comparten», agrega. Ya no se tienen la sensación de ser bichos raros como Joane Somarriba en sus inicios.

«Un partido así da una gran imagen de la ciudad, de una ciudadanía en favor de la igualdad» Patricia Ramírez, psicóloga

«Es un movimiento imparable, pero habrá retrocesos. Ya se escuchan algunos discursos que reaccionan en contra» María Silvestre, socióloga

La vencedora del Tour siente «orgullo» al comprobar hoy la repercusión creciente del deporte femenino. «Nosotras fuimos pioneras. Es gratificante ver que ahora tienen, y tendrán, más facilidades. Nosotras nos dejamos el pellejo y, mira, ha valido la pena», señala. Sigue saliendo a pedalear. Le gusta lo que ve: «Cada vez me cruzo con más mujeres. Es una pasada. Y van bien equipadas. Me encanta cruzarme con ellas. Da gusto. Antes estábamos yo y dos más». Confía en que esta marea siga al alza, en que no haya quien la detenga. En este punto, la socióloga del Deustobarómetro María Silvestre alerta sobre el camino a recorrer, aún largo. «El movimiento por la igualdad es imparable, pero habrá retrocesos. Ya se escuchan algunos discursos que reaccionan en contra. Queda mucho por trabajar», avisa.

En su análisis, Silvestre tiene en cuenta el 'efecto Athletic'. «Es un equipo que mueve mucha gente. Para el partido se hizo una campaña de movilización y se repartieron muchas invitaciones». A su juicio, se generó un clima de acercamiento al equipo femenino del Athletic. «Ha habido muchas personas que se han sentido en la necesidad de apoyarlas». Es un paso. Faltan, dice, muchos por cubrir. «Sigue habiendo una enorme desigualdad entre los presupuestos de los equipos y los sueldos de los hombres y la mujeres deportistas», compara. «Esta es -recuerda- una apuesta a largo plazo». Que no se apague el grito de las 48.121 voces de San Mamés, tan alto que rebasó las fronteras del fútbol.