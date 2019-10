Gimbert: «Un derbi es especial por todo lo que le rodea» Vanesa Gimbert afirma que jugar en el Reale Arena es una «motivación». / PANKRA NIETO La defensa rojiblanca espera conseguir hoy un triunfo en el Reale Arena y empezar a remontar el vuelo: «Queremos que sea un punto de inflexión» ROBERT BASIC Sábado, 12 octubre 2019, 22:31

Vanesa Gimbert (Bergara, 39 años) debutó con la camiseta del Athletic en un derbi. Lo hizo el 9 de septiembre de 2013 y las rojiblancas se impusieron en Lezama por la mínima, 1-0. Desde entonces, ha jugado otros 11 y solo ha perdido una vez. Un accidente en medio de un impresionante balance de ocho victorias, tres empates y un resbalón. Ha llovido desde entonces y esta tarde la guipuzcoana buscará una nueva muesca en su impresionante currículum, que incluye servicios prestados en seis clubes diferentes y también en la selección absoluta, con la que se estrenó con apenas 17 años. La conversación tuvo lugar el viernes en Lezama. La defensa calificó de «especial» el duelo en el Reale Arena y afirmó que debería servir para que el conjunto bilbaíno levante el vuelo tras un comienzo de liga deficiente.

- ¿Qué significa un derbi?

- En un derbi no manda ni la clasificación, ni los estados de ánimo, ni las rachas. Un derbi es algo diferente y se vive de una forma diferente, con todo lo que implica.

- Ha jugado muchos. ¿A qué saben las victorias?

- Valen lo mismo, tres puntos. Pero es verdad que dan una chispita diferente. Casualmente, con el Athletic debuté en un derbi. Es un partido especial por todo lo que le rodea.

- Nació en Bergara, un pueblo que viste de blanco y azul, y lleva camiseta rojiblanca.

- Tampoco se crea lo de blanco y azul. Hay mucha gente que es del Athletic. Como es Gipuzkoa pensamos que tiene que ser de la Real Sociedad, pero hay de todo.

Datos personales Vanesa Gimbert nació en Bergara y tiene 39 años. Trayectoria Modelia Montilla, Levante, Estudiantes, Rayo Vallecano, Espanyol y Athletic. Con el Athletic Siete temporadas, 193 partidos y 34 goles. Títulos Dos Ligas y una Copa con el Rayo, dos Ligas, tres Copas y dos Supercopas con el Levante y una Liga con el Athletic.

- Llegan al derbi 'tocadas' por los malos resultados. ¿Puede ser una buena ocasión para empezar a remontar el vuelo?

- Sin duda. Es una buena oportunidad para empezar a creérnoslo, sumar de tres en tres e ir hacia arriba. Queremos que sea un punto de inflexión, cambiar la dinámica. El año pasado se dio también. Jugábamos el quinto partido contra la Real y a partir de ahí cogimos una buena racha. Esperemos que se repita.

- ¿Por qué han empezado tan mal?

- Tampoco sabría qué decir. Ha venido un entrenador nuevo, hay muchas cosas que debemos asimilar y luego llevarlas a cabo en el terreno de juego. Nos está costando un poco.

- Dice Villacampa que hace falta que se crean de lo que son capaces. Habla de la confianza.

- Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos claro que si enlazamos unos cuantos resultados positivos vamos a ganar en confianza y todo se verá diferente. Debemos creérnoslo porque lo hemos demostrado de sobra.

- Juegan en el Reale Arena. ¿Motiva o cohíbe?

- ¿Cohibir? ¡Para nada! A cualquier futbolista le gusta jugar en grandes estadios. Ya habíamos jugado allí. Siempre es mejor que te pongan un campo bueno que uno malo.

- ¿Qué es lo que más le preocupa de la Real Sociedad?

- Tiene buenas jugadoras, sobre todo del medio campo para arriba. Destacaría el bloque y el trabajo que vienen haciendo desde la pasada temporada. Están con confianza por los resultados obtenidos -dos victorias y dos empates-. Su jugadora estrella es Nahikari, pero han fichado bien y es un bloque contundente.

Avance del fútbol femenino

- ¿El fútbol femenino va deprisa?

- Podía haber avanzado antes y más de prisa. A mí ya me pilla un poco tarde. Afortunadamente, en los últimos años y desde la entrada de Iberdrola y de la televisión se le ha dado visibilidad. El último Mundial también ha ayudado en este sentido. Ha sido como un 'boom'. Esto va creciendo y esperemos que no deje de hacerlo nunca, que no pare.

- Hace nada iban a verles 100 personas a Lezama y ahora meten a más de 40.000 personas en San Mamés. El cambio es brutal.

- Sí, y eso que Lezama siempre ha sido un campo al que la gente suele ir. Cuando jugaba en otros equipos me encantaba venir aquí por el ambiente que había en las gradas. No teníamos la suerte de vivirlo en otros campos. Podemos disfrutar de Lezama cada 15 días y encima si nos dan la posibilidad de jugar en San Mamés es un sueño que a todas nos gusta cumplir.

- Lleva 20 años en la élite y jugaba cuando el fútbol femenino era invisible. ¿Qué dice a sus compañeras jóvenes, que desde el día uno tienen su propio cuerpo técnico, médico, campo de entrenamiento, toda la atención necesaria...?

- Les digo que valoren donde están y que lo aprovechen. Muchas de las que vienen de antes no lo han tenido, y por eso les pido (a las jóvenes) que disfruten. Deben ser conscientes de lo que cuesta llegar aquí y, sobre todo, que valoren lo que tienen.

- Una vez sus padres dijeron que «las paredes siempre la han apoyado». Ha dado muchas patadas al balón en la calle.

- Sí, me apoyaban mis paredes y mis padres (risas). Tuve la suerte de jugar en el barrio y en el colegio con los niños. En ningún momento me pusieron problemas. De hecho, me llamaban a jugar al fútbol.

- Porque era buena.

- O porque no daba patadas (risas). He tenido la suerte de contar con el apoyo de mis padres, de los chavales de mi colegio y de mis paredes.

- ¿Cómo reaccionaron sus padres cuando les dijo que quería dedicarse al fútbol?

- Antes era muy difícil hablar de una dedicación 'profesional'. Cuando les dije que me iba a Valencia, al Levante, fue un poco chocante. Al final la que se va es tu hija de 19 años y tampoco lo hace para vivir del fútbol. Los sueldos que había antes...

- Cuando se retire, ¿qué va a hacer con su vida?

- No lo sé. Quizás entrenaría a niños. Eso me llama más la atención que hacerlo en categorías más altas. Pero de momento lo que quiero es llegar lo mejor posible a cada partido y luego ya pensaremos.

- Tras 20 años en la élite, y acabará jugando más de 200 partidos con el Athletic, ¿cuando lo deje podrá tirarse a la bartola y vivir de lo que ha ganado con el fútbol?

- No (risas). Para nada.

- Habrá que trabajar.

- Eso está claro. No sé si alguna jugadora podría tirarse a la bartola cuando se retire. Es verdad que cada vez hay más extranjeras y que cobran bastante más, pero hasta el punto de retirarse y de no tener que trabajar... lo veo difícil.