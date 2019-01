«Las futbolistas ya somos referentes para los niños y las niñas»

«Si viviera en Holanda, todo hubiera sido diferente»

- Nació en Florida, hija de un pelotari, Pablo Egurrola, 'Osa II', que jugaba en Estados Unidos, y madre holandesa, que se conocieron en Cancún.

- Vino con siete años, ¿le costó?

- No. Mi padre intentaba hablarnos castellano para que luego no estuviéramos tan perdidas.

- ¿Qué idioma se habla en casa?

- Intentamos hablar en inglés, pero se está perdiendo. Si vamos por la calle y mi madre me habla en inglés me da vergüenza. Hablo inglés, castellano, euskera, holandés, y francés muy básico.

- Comentó hace tiempo que venir a Euskadi en lugar de a Holanda le ha beneficiado para el fútbol, porque se hace más vida en la calle.

- Cambiaría mi vida. Llegué aquí y empecé seguido a jugar al fútbol. En Holanda todo sería diferente: la vida social es muy distinta. Empecé con la pelota, porque una de mi clase me dijo de ir a jugar contra chicos. Y ahí fuimos. Luego a la pala.

- Así que no fue tu aita el que te metió en el frontón.

- Qué va.

- ¿Le cuenta historias de Estados Unidos?

- Me ayuda bastante. Fueron 22 años de profesional y siempre que necesito consejo me ayuda. Me ayuda a motivarme antes de un partido.