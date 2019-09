Villacampa: «Nos falta creer en lo que somos capaces de hacer» Villacampa quiere olvidarse cuanto antes de la derrota en Valencia y ganar al Deportivo. / P. Urresti Pide a sus jugadoras que confíen en sus posibilidades, que no se crean inferiores a nadie y que se convenzan de que «no estamos lejos de otras plantillas» ROBERT BASIC Bilbao Viernes, 27 septiembre 2019, 18:55

Ángel Villacampa habla con una naturalidad impropia en el mundo del fútbol. El entrenador del Athletic femenino expresa con claridad sus opiniones, da explicaciones directas y concisas y no le importa hablar de barreras que impiden volar a sus jugadoras. Las rojiblancas vienen de perder en Valencia y este domingo buscan los tres puntos en Lezama ante el Deportivo Abanca, un recién ascendido que suma dos victorias y un empate en este inicio liguero. Más allá de los puntos, que el toledano cataloga como imprescindibles, el técnico quiere que las futbolistas suelten amarras y no tengan miedo de volar. Considera que arrastran un importante déficit de confianza y pide que no bajen la mirada cuando tengan en frente a cualquier rival. «Nos falta creernos de los que somos capaces de hacer«, ha dicho este viernes de Lezama, donde la plantilla ha seguido con la preparación del duelo frente a las gallegas. Las bilbaínas ofrecen una versión en casa, la buena, y otra fuera, la mala, por lo que urge corregir este desequilibrio y empezar a sumar también a domicilio. »Somos distintas en casa«, ha certificado el preparador de las vizcaínas.

¿Y por qué el Athletic no confía en sus posibilidades? ¿En su capacidad competitiva? Villacampa lo tiene claro y no parará hasta que consiga modificar los pensamientos que ahora mismo asaltan a sus futbolistas. «Hay 109 extranjeras en la Liga. Todas están pendientes de las redes sociales, de los medios de comunicación y ven cómo se está moviendo todo, y mucho. Hablamos de una media de ocho foráneas por club. Ellas (las rojiblancas) dicen que no, pero sí que merma el nivel de confianza». El toledano quiere hacerles ver que, pese a todo, están en condiciones de enfrentarse a cualquiera. «Tengo fe ciega en este equipo. Creo que, a pesar de lo que venga de fuera, no estamos nada lejos de otras plantillas. Tenemos que creérnoslo. A las jugadoras les falta creer de lo que son capaces de hacer. Una vez que lo sientan de verdad se van a encontrar en una situación de privilegio«.

La mejor manera de dar un paso adelante y sacudirse la presión es imponerse al Deportivo. Las gallegas acaban de ascender a la máxima categoría y en las tres primeras jornadas han ganado al Espanyol y al Betis y han empatado con el Granadilla. «Los que seguimos la evolución del fútbol femenino tampoco nos extraña mucho. Vienen con la ilusión de ser invictas, pero nosotras jugamos en casa y aunque no tengamos a todas sabemos que aquí somos un equipo distinto». Villacampa todavía no sabe si podrá contar con Erika, Yulema, Lucía, Garazi y Moraza, y Nekane es baja segura. Esperará al entrenamiento de este sábado para saber si recupera a alguien d estas jugadoras y a quién. »Me hubiera gustado mirar al frente a los rivales con los que nos hemos medido con todos los efectivos«, ha señalado el técnico de Toledo.