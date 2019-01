Así se pergeñó el éxito de este Athletic-Atlético Fue hace diez días. Un café... un sándwich rápido... cuatro mujeres que conversamos de trabajo a las que se suma después un hombre Las jugadoras del Athletic se despiden decepcionadas por la eliminación, pero orgullosas de los más de 48.000 aficionados que las alentaron en un San Mamés a rebosar. / Fernando Gómez TERESA LAESPADA Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de Bizkaia Jueves, 31 enero 2019, 13:34

Fue hace diez días. Y lo hemos conseguido. Un café... un sándwich rápido... cuatro mujeres que conversamos de trabajo a las que se suma después un hombre. Nos retamos a un objetivo, y si...

—¿Creéis que tendría éxito?

Discusión acalorada. Los ojos brillan de ilusión.

—¿Y si no se llena San Mamés o viene tan poca gente que las jugadoras se desaniman?

—¿Abrimos solo tribuna principal?

—¿Y si dejamos de protegerles tan 'paternalmente'? Que se nos olvida que son jugadoras acostumbradas a competir en condiciones adversas.

—Sois el Athletic y tenéis un enorme potencial para crear Igualdad, llegáis con intensidad al sistema de valores de esta sociedad.

—¡Y claro que se puede llenar el campo! No solo por lo deportivo, que por supuesto, pongamos el foco en la Igualdad. En derechos. En la deuda que tenemos con ellas.

Y una bilbainada para concluir:

—Vosotros abrís el campo y las chicas juegan allí con todos los honores, igual que los chicos, y nosotras os ayudamos a llenarlo, y lo vamos a llenar. Sabemos que hay poso y es el momento de hacerlo. Solo hay que pensar que también hay muchísima gente que nunca ha entrado en San Mamés y puede ser una preciosa oportunidad. Teníamos pocos días, pero muchas ganas.

Así se pergeñó el éxito de este Athletic-Atlético de Madrid. Bueno, así, y con muchas horas de trabajo por parte del Athletic que se volcó y de mi Departamento, con miles de correos electrónicos, mensajes… Y con el cruce de unas cuantas decenas de llamadas entre el Club y nosotras. Y la locura de los primeros días para llenar el campo y luego la locura porque se desbordaban las expectativas.

Me siento muy orgullosa de nuestra ciudadanía, que se volcó porque entendió que lo que estaba en juego era una cuestión de derechos, el de la Igualdad de unas chicas a jugar con las mismas condiciones que los chicos. Y aunque no pudo ser por la superioridad clara del rival, fue un precioso partido también en lo deportivo, porque las leonas dieron lo mejor de sí mismas. Las jugadoras del Atlético de Madrid no hicieron otra cosa anoche que agradecer por Twitter la enorme oportunidad que San Mamés les dio ayer.

A pesar de ser un día desapacible y de labor, lo que ocurrió rebosó nuestras expectativas. Había mucha ilusión y se mascaba durante los días previos. Gentes distintas buscando entradas porque nadie quería perderse este partido para poder decir: «Yo estuve allí». Un público muy distinto, muy diverso, a rebosar de familias con niños y niñas, muchas mujeres que vieron jugar a las leonas en San Mamés y que se les habrá quedado grabado en su memoria que quizás, la primera vez que accedieron al campo lo hicieron para ver a las chicas pelear igual de duro, igual de apasionante, igual de animado, igual de deportivo.

Pero también había muchos hombres y muchos jóvenes que vinieron a ver a las chicas. Así construimos Igualdad. Y construimos Igualdad cuando al echar un vistazo al palco podía apreciarse una mejor proporción de mujeres y hombres viendo jugar a las chicas. La igualdad también es cuestión que interpela directamente a los hombres.

El Athletic es transversal. De su masa social, de todos y todas y de nadie en concreto y así debe serlo también con las jugadoras. Con este encuentro de eliminatoria de copa hemos dado un paso de gigante y un aviso contundente: la Igualdad también se conquista en los campos deportivos. Aprovechemos la fuerza de convocatoria y de emociones que despierta el deporte para la construcción de valores igualitarios.