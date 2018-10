El Athletic sale vivo de la batalla en Sevilla LIGA IBERDROLA Las rojiblancas sacan un valioso punto ante el Betis en un partido en el que las andaluzas fueron muy superiores y donde el cuadro vizcaíno casi no tuvo oportunidades BEATRIZ GARNÁNDEZ Domingo, 21 octubre 2018, 14:42

Desaparecido y sin ideas. Así se mostró el Athletic en el empate sin goles en Sevilla ante un Betis que pudo llevarse los tres puntos. Las verdiblancas tuvieron oportunidades muy claras para marcar, pero entre Ainhoa Tirapu y las defensoras rojiblancas evitaron que se adelantaran en el marcador consiguiendo un punto que sirve para seguir sumando.

La primera parte del partido fue un auténtico monólogo del cuadro andaluz. Las rojiblancas intentaban controlar el esférico pero parecía que no se entendían. Ainhoa Tirapu y Vanesa Gimbert fueron las mejores del Athletic y evitaron que el Betis se adelantara en el marcador. La guardameta rojiblanca detuvo todo lo que le llegó a sus dominios para desesperación del cuadro local. La defensora, por su parte, evitó el gol de Willy lanzándose al suelo y se mostró muy segura por arriba y atenta al cruce y a todos los balones que llegaban al área rojiblanca.

Las atacantes del cuadro vizcaíno apenas recibían el balón y les costaba generar peligro en campo bético. Las defensas rojiblancas sufrieron para detener las internadas béticas por la banda y achicaron agua durante una primera mitad nefasta en la que lograron mantener el empate en el marcador y donde no inquietaron la portería del Betis.

Tras el descanso, el partido fue una copia de la primera mitad. El Athletic no lograba generar peligro y el conjunto andaluz seguía intentándolo una y otra vez a través de Priscila, que se quedó con las ganas de marcar y que fue un auténtico quebradero de cabeza para las defensoras rojiblancas En los últimos compases del partido, el cuadro vizcaíno se lanzó al ataque para hacerse con la victoria. La oportunidad más clara la tuvo tras un saque de esquina que no acertó a despejar la portera verdiblanca y que, tras un remate de Marta Unzué con la espuela, acabó sacando una defensora bética bajo palos. Con el reloj en contra, ambos equipos dieron el empate por bueno y firmaron tablas en un partido en el que el Athletic no mostró el buen juego que venía ofreciendo en este inicio liguero.

Se echó en falta la velocidad de Lucía, la calidad de Marta Unzué y las subidas por banda de Moraza. Joseba Agirre aún tiene que puntos que mejorar si quiere que su equipo vuelva a sumar otra victoria. Ante la Real Sociedad, se consiguió, pero este domingo se ha visto a un Athletic apagado, gris, sin ideas y muy incómodo con el balón en los pies. En el próximo partido recibirán al Valencia en Lezama (sábado 10.30 horas) para intentar recuperar el buen juego que, esta vez, no viajó con las jugadoras a Sevilla.