El despertar goleador de Erika
BEATRIZ GARNÁNDEZ Viernes, 9 noviembre 2018, 23:23

362 goles ha anotado Erika Vázquez en las 14 temporadas que lleva en el Athletic, lo que la convierte en la segunda máxima goleadora de la historia del club solo por detrás de Telmo Zarra. La delantera navarra ha demostrado tener un gran olfato goleador a lo largo de su carrera, aunque en este inicio de temporada el gol se le resistía. Y es que hubo que esperar hasta la séptima jornada, ante el Espanyol, para que Erika anotara su primera diana.

A lo largo de su etapa en el equipo rojiblanco, la atacante nunca había tardado tanto tiempo en marcar. En la temporada 2004/2005, la primera con la elástica del Athletic, la navarra había logrado a estas alturas del campeonato siete dianas. De hecho, en aquella campaña, Erika logró 26 goles en 26 partidos y fue la máxima goleadora de equipo.

Pero ese no fue su mejor registro goleador, y es que en la 2008/2009, la delantera tuvo un gran idilio de cara a portería y marcó 32 tantos, convirtiéndose en la pichichi de la temporada, seguida por la retirada Natalia Pablos del Rayo Vallecano, con 29, y Sonia Bermúdez, actualmente en el Levante, con 23.

Normalmente Erika Vázquez, en los inicios de temporada, no faltaba a su cita con el gol y siempre había anotado al menos un gol en las dos primeras jornadas, salvo en la 2016/2017, cuando vio portería en el tercer partido de la competición. Y el año pasado fue la máxima goleadora de equipo, compartiendo el puesto con Nekane, ambas con 13 dianas, aunque Erika disputó tres partidos menos.

Sin embargo, esta temporada, la navarra no lograba encontrar el camino del gol, una losa que se quitó de encima el pasado domingo en Barcelona ante el Espanyol, tras anotar con un gran disparo desde fuera del área para dar la victoria al equipo. «En el descanso, ya me habían dicho que la portera del Espanyol se adelantaba un poquito en acciones que podían ir a la espalda y lo he intentado. La he visto adelantada y ha habido suerte», describía la protagonista tras el encuentro.

Un gol que ha servido para que la navarra recupere la confianza. Y es que el Athletic necesita gol esta temporada. En las siete primeras jornadas del campeonato, las de Joseba Agirre solo han logrado nueve goles -tres Lucía, dos Nekane, dos Yulema, uno Gimbert y uno Erika-. Por lo que se espera que tras la victoria ante el Espanyol, Erika Vázquez mantenga su relación con el gol y ayude al equipo a empezar a sumar de tres en tres en una temporada que no ha arrancado como se esperaba.