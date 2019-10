Un debut y dos lesiones «que pintan mal» Nekane sobre el césped lamentando su lesión. / ATHLETIC CLUB Nekane y Jone Ibáñez abandonaron el campo con gestos de dolor. «No soy médico, pero parece que irán para largo», lamentó Villacampa LAURA GONZÁLEZ Sábado, 19 octubre 2019, 15:40

Su rostro lo decía todo. En vez de estar plenamente satisfecho por la victoria, por el segundo triunfo consecutivo del conjunto rojiiblanco, Ángel Villacampa mostraba en su cara la preocupación por ver cómo la enfermería en Lezama está más llena que nunca. Y es que a las bajas de Erika, Yulema, Lucía y Ainhoa, se unieron tras el choque ante el Betis las de Nekane y Jone Ibáñez.

La primera, que volvía a ser titular después de regresar al once en el derbi, con gol incluido, tras pasarse un mes en blanco por una lesión en el bíceps femoral sufrida en la primera jornada, se vio obligada a abandonar el verde poco después de arrancar la segunda mitad. Tenía problemas de nuevo en el muslo. Jone se marchó instantes más tarde, con dolor en la rodilla, y las dos, como todo parece indicar, tardarán tiempo en volver al grupo. «Pinta mal. No soy médico pero ya he visto muchas y no invita al optimismo. Parece que irán para largo», sentenció el 'míster', que volvió a destacar que al conjunto rojiblanco este tipo de contratiempos «le marcan demasiado».

«Esperemos que no sea tan grave como parece, pero cada vez se nos pone todo más complejo porque a nosotros cada lesión se nos multiplica por dos, respecto a lo que sería en otro equipo. Aquí todas las jugadoras son muy importantes. Confiamos en ir recuperando efectivos porque al final vamos sumando bajas y eso nos debilita», aseguró contrariado. Aunque por fortuna de todo ello extrae una lectura positiva, el paso adelante que han dado el resto. «Por suerte, contamos con jugadoras como Valdezate, Maite, Unzué, que vienen del B a sumar. También Damaris o Azkona, que sigue estando en un momento más que óptimo».

En ese sentido también destacó el debut de Amaiur, centrocampista donostiarra de tan solo 18 años que entró en el minuto 87, sustituyendo precisamente a Azkona. No tuvo tiempo para mucho, pero es otra muestra más de la apuesta clara por las jugadoras que piden paso en el filial.

Modificar el sistema

El choque también tuvo otro nombre propio, el de Garazi. Anotó el 2-0 desde los once metros instantes antes de marcar en propia al ir a despejar un balón, dando cierto aire a las béticas. «No creo que tire más penaltis porque con esa pausa que lo hizo casi nos dio un ictus a todos», bromeó Villacampa. «El Betis nos puso en bastante apuros y tuvimos que modificar nuestro sistema, juntarnos y meter una línea de cinco, porque nos estaban metiendo demasiado atrás. A través de acumulaciones pudimos defender la renta, después de haber empezado el partido de manera espectacular, hasta que pasamos a hacerlo todo lo mal que se puede hacer a nivel individual», analizó el técnico rojiblanco. «Ante un equipo con tantos argumentos nos pusieron realmente en apuros. Conseguimos ganar pero nos llevamos esas lesiones que esperemos que no sean tan graves», añadió, pensando ya en el Espanyol, su próximo rival.