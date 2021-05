Marta Unzué «Tenemos la confianza del Athletic aunque vayamos a la huelga» «Igual somos pioneras y no nos hemos dado cuenta», dice la representante rojiblanca en las negociaciones del convenio de la Liga Marta Unzué este miércoles en Lezama, después de un entrenamiento. / BORJA AGUDO JAVIER MUÑOZ Jueves, 24 octubre 2019, 00:33

Diecisiete miembros de la plantilla femenina del Athletic acudieron el pasado martes a la histórica reunión de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en la que las jugadoras de la Liga Iberdrola acordaron ir a la huelga por un convenio de 20.000 euros brutos anuales. La delegación rojiblanca no sólo fue de las más numerosas, junto con la del Dépor. Ejerció un protagonismo especial al aparecer la capitana y portera Ainhoa Tirapu como portavoz del colectivo. Pero con ella estaba Marta Unzué, la otra representante del Athletic en las negociaciones con los clubes, pamplonesa como Tirapu, y con ideas tan claras sobre lo que está en juego. Quién sabe si consciente, además, del papel que al Athletic le puede corresponder en todo este proceso de transformación del fútbol.

– ¿Puede explicar cómo se gestó la convocatoria de huelga?

– Habíamos pedido a la AFE que no aceptara nunca un contrato con menos del 75% de las horas de una jornada completa, mientras que la Asociación de Clubes dice que sólo puede llegar al 50%. A las jugadoras ya nos parecía bastante haber cedido hasta el 75%. Creemos que es justo. Estamos pensando en el fútbol al 100%, a todas horas, en temas de alimentación, descanso. Dedicamos todos nuestro tiempo a estar en plenas condiciones.

– Y eso tiene consecuencias en la vida personal.

– Mira. Se trata de poder ser madre sin exponerte a que no te renueven, y tampoco tenemos nada regulado sobre las vacaciones. Ellos (la Asociación de Clubes) están de acuerdo ahí, pero el asunto se ha atascado en el 75%. Si miras esta profesión, nosotras hacemos lo mismo que cualquier otro futbolista. Entonces, ¿por qué no podemos optar a una jornada laboral adecuada?¿Por qué, cuando no te renuevan el contrato, no puedes tener una opción de paro? Pero un buen paro. Estamos mirando más allá del dinero, queremos que la gente cotice, que no haya nadie haciendo medias jornadas o menos que medias jornadas a pesar de todas las horas que dedicamos al fútbol.

–¿Qué saben las futbolistas de los ingresos incipientes que se están moviendo en torno a ellas?

– Escuchamos permanentemente que los hay por todos lados. Los clubes reciben derechos de televisión, Iberdrola está dando dinero y la Federación también. Hay subvenciones de las administraciones y esas cosas. Y a pesar de ello no somos capaces de llegar a un convenio de mínimos; cuando se trata de nosotras entonces no.

– Y la paciencia se agotó.

– Uno de los puntos a votar en Madrid era cómo podíamos desencallar la negociación. Las jugadoras estábamos bastante cansadas de que las perjudicadas siempre fuéramos nosotras y pensamos que la forma de cambiarlo era ir directamente a la huelga.

– La idea rondaba el fútbol femenino desde hace tiempo.

–El año pasado se intentó hacer algún gesto, pero hubo clubes que presionaron a compañeras porque no veían bien que se parase unos minutos durante el partido. La protesta se cambió por una acción antes de empezar, pero ahora con una medida drástica quizá nos hagan caso.

Un verano para trabajar

– Los clubes modestos dicen que no pueden asumir el coste económico del convenio.

– En Madrid se comentaron cifras en general y se especificó lo que cada equipo tenía que aportar. Muchos clubes tienen una estructura masculina en Primera y Segunda División, y no creemos que aceptar el 75% de la jornada genere mucho desembolso. No es una cantidad tan grande para que un club desaparezca. Pero es que ya no se trata de eso.

– ¿Cuál es la cuestión?

– Llevamos 18 meses negociando, y los clubes han tenido el verano para trabajar. No lo entendemos. No sé si han sido previsores o no, pero podían haber hecho contratos nuevos, haber estado pendientes de esa parcialidad del 75%, y no hubiéramos tenido estos problemas.

- El convenio no mejora en nada a las jugadoras del Athletic. El club les da mucho más de lo que se discute en las negociaciones.

– Lo supera en todos los aspectos. El Athletic está haciendo las cosas muy bien desde hace años, pero en otros clubes no ocurre eso y hemos de solidarizarnos. Todas juntas somos mucho más fuertes que si sólo se unieran las que realmente necesitan un convenio. Es lo que nos toca. Cuantas más seamos y caminemos en la misma dirección, más fácil será.

– ¿Cómo califica la reunión de Madrid?

– Fue un éxito juntarnos tantas jugadoras. De todos los equipos, además; la Real, Betis, Rayo... No era fácil desplazarse, porque la gente tiene clases por la tarde y otras obligaciones. Había equipos que daban dos días de fiesta y algunas futbolistas se fueron a su casa.

– Parece que las rojiblancas son la punta de lanza en esta batalla.

– Tal vez estemos ejerciendo algo más de protagonismo al ser Ainhoa la vicepresidenta del comité de AFE del fútbol femenino. Fue la cara visible, tuvo que tomar la palabra, pero esto es cosa de todas.

– ¿Y qué dice la directiva del Athletic?

–Tenemos la confianza del club. Aunque hayamos decidido ir a al huelga, sabemos que está con nosotros.

– En los equipos modestos no se puede hablar con la misma franqueza de la huelga que en el Atheltic.

– En Madrid hubo bastante gente de equipos pequeños y menos pequeños. Cada una expuso su opinión. No sé si algunas podrán hablar o no, pero en todo caso cada cual debería poder dar su opinión libremente sin pensar en las repercusiones que ello pueda tener, sin pensar en la reacción del club.

–¿Habéis recibido apoyos de la primera plantilla masculina del Athletic?

– No ha transcurrido mucho tiempo, pero creo que los chicos están muy involucrados con el fútbol femenino, conocen nuestra situación. Conforme vayan saliendo noticias nos irán preguntando.

El primer paso

– ¿Influirá un convenio de la Liga Iberdrola en otras competiciones profesionales femeninas? Baloncesto, balonmano...

– Estamos centradas en lo nuestro. Además, cada deporte es diferente. Pero es verdad que si el fútbol femenino logra el convenio, otros podrían hacerlo también. Es como todo, tiene que haber alguien que dé el primer paso, y el resto de los deportistas se benefician.

– El Athletic femenino creó la costumbre de batir récords de asistencia tras el lleno de San Mamés ante el Atlético. Ahora viene la huelga. ¿Se sienten pioneras usted y sus compañeras?

– No lo sé, pero ya lo he dicho antes: llevábamos 18 meses con este tema. Alguien tenía que tomar una decisión y hemos sido las primeras en ir a la huelga. Era necesario. Quién sabe, igual somos pioneras y no nos hemos dado cuenta. El tiempo lo dirá.

– ¿Qué pasará en el futuro?

– No lo estamos haciendo por las jugadoras de ahora. Es bueno para las que vengan después. Cada generación que ha jugado al fútbol ha tenido que luchar por algo. Ahora, con el boom del fútbol femenino, con el hecho de que la liga está creciendo, con el éxito del Mundial de Francia... En fin, con todo eso creemos que ha llegado el momento de dar el paso y mejorar la situación. Por nosotras y sobre todo por las que vengan detrás.