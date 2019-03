Azkona: «El gol me da ánimos para seguir trabajando» LIGA IBERDROLA La delantera rojiblanca obró el milagro en el 93 al anotar el tanto de la victoria de su equipo prácticamente en el primer balón que tocó BEATRIZ GARNÁNDEZ Miércoles, 13 marzo 2019, 21:05

El Athletic volvió a sonreír en la Liga en un partido que parecía que tenía controlado en la primera mitad y en el que acabó sufriendo. Sin embargo, en esta ocasión la suerte le sonrió al equipo rojiblanco en la última jugada cuando Ane Azkona puso el definitivo 4-3 y desató la alegría en Lezama. «Lo importante es la victoria. He aprovechado el balón dividido. El gol me da ánimos para seguir trabajando. », reconoció la delantera en la rueda de prensa después del partido.

Las rojiblancas empezaron bien y al descanso ya iban ganando por dos goles a cero. «Teníamos el partido de cara y nos han empatado y han venido los nervios», reconoció Azkona, que logró su segundo tanto en la máxima categoría con el Athletic. La delantera no ha tenido muchas oportunidades en el primer equipo pero trata de aprovechar los minutos que le da Joseba Agirre. «Cuesta entrar en un equipo así que está en los puestos de arriba. Que el míster te vaya dando minutos es importante», confesó.

Azkona habló sobre el salto que supone pasar del filial rojiblanco que juega en Segunda División a disputar la Liga Iberdrola. «De segunda a primera se nota mucho el salto. Yo noto mucha diferencia, sobre todo en intensidad», reconoció.

Tras la victoria, la delantera rojiblanca confía en quedar «lo más alto posible en la clasificación». «La confianza no se pierde, vamos a ir partido a partido e intentar sacar los puntos», explicó.

El técnico rojiblanco destacó al término del partido la «buena primera parte» de su equipo. «Les he dicho que un 2-0 era un resultado peligroso, sabíamos el poderío del Logroño en jugadas a balón parado. Nos han penalizado dos remates dentro del área pequeña. Al final en el minuto 93 Ane ha dado la puntilla y en líneas generales hemos sido justos», explicó.

Por último, el entrenador del Athletic declaró que «hay que ser más contundentes tanto en defensa como en ataque». «Hemos generado muchas ocasiones, sobre todo en el primer tiempo para ir con un resultado más cómodo, pero con poco no se hace gol», explicó. Sobre el posible penalti a Lucía que la colegiada no señaló, Agirre se mostró contrariado. «Lucía dice que ha sido penalti. No veo lógico que se tire con la portera ya batida», finalizó.