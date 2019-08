El Athletic se tonifica en Fadura Las rojiblancas celebran uno de los goles. / PANKRA NIETO Supera con autoridad al Soyaux, que jugó en inferioridad casi media hora, en su segundo encuentro de pretemporada JUAN PABLO MARTÍN Getxo Jueves, 8 agosto 2019, 23:40

El Athletic aprobó el segundo test de pretemporada. Todavía quedan cosas por ajustar para que el conjunto rojiblanco sea el que quiere su entrenador, pero con una victoria la perspectiva es diferente. Las dirigidas por Ángel Villacampa se impusieron con autoridad al Soyaux en su segundo enfrentamiento contra un equipo galo. Se tomó buena nota de lo ocurrido ante el Girondins, y el resultado fue bien distinto. Tanto en uno como en otro encuentro, el Athletic ha demostrado que tiene gol, pero está en la búsqueda del equilibrio necesario en sus líneas para lograr el protagonismo que demanda su técnico.

Este jueves lo fue en algunas fases, aunque también es cierto que hubo ciertos momentos de desconexión en los que el conjunto galo hizo daño. Si llegan a entrar los dos balones que estrellaron en el palo al final de la primera mitad las dirigidas por Sébastien Jospeh el panorama hubiera podido cambiar de cara a la segunda mitad. En el primer periodo ya se pudieron apreciar algunos detalles del nuevo Athletic de Villacampa, que introdujo varios cambios con respecto al primer once que alineó en tierras francesas.

4 Athletic De la Nava, Moraza, V. Gimbert, Valdezate, Eunate, M.Unzue, Jone Ibáñez, Maite, Nekane, Lucía Garía y Y. Corres. También jugaron: Ainhoa, A. Sierra, Garazi, A. Álvarez, A. Leguina, Marta, Leia, Azkona, Monente, Cerro y Amaiur. 1 Soyaux Munich, Cissoko, Rougé, Couturier, Boudaud, Clérac, Da Costa, Lamhari, Pingeon,Dumont, Bourgovin y Da Costa. También jugaron: Moinet, Bodin, M'Bassidje, Cambot, Collin, Tandia, Cazean, Bottega. Goles 1-0. M. 7. Y. Corres; 2-0. M. 23. Eunate; 3-0. M. 52. Azkona; 4-0. M. 68. Azkona; 4-1. M. 84 Bodin. Árbitros Beatriz Arregui. Auxiliada en las bandas por Iragartze Fernández y Ane Asla. Amonestó a la rojiblanca Marta y a las galas Bondaud, Da Costa y Collin. Expulsó a Bondaud en el minuto 66. INCIDENCIAS Segundo amistoso de la pretemporada del Athletic.

El técnico quiere un equipo que saque el balón desde atrás con las dos laterales muy abiertas para aprovechar la caídas en el centro del campo y pases al primer toque con el objetivo de generar espacios. El Soyaux puso a prueba el sistema al esperar en su campo en los primeros compases de la contienda en los que las rojiblancas llevaron la iniciativa. Las francesas llegaron con un par de centros en diagonal que no encontraron rematador por controles defectuosos en una especia de aviso, pero tampoco fueron mucho más allá en la primera media hora.

El Athletic estuvo bastante cómodo y percutió por la banda derecha para generar peligro. En el minuto siete, Nekane profundizó bien por su carril y Corres abrió el marcador tras un remate que la portera rival llegó a tocar. El tanto aportó tranquilidad y la sensación de que no iban a sufrir mucho porque el Soyaux estuvo bastante espeso a la hora de la confección del juego. Clérac trataba de mover a sus compañeras pero no encontró huecos por la buena presión de las anfitrionas. A los veinte minutos, las rojiblancas encarrilaron el choque en un magistral golpeo de falta de Eunate desde el borde el área que se coló por la escuadra.

Apuros

El intenso calor reinante -no se bajó de los 30 grados- provocó que el árbitro concediera un descanso para reponer líquidos a la media hora y ambos entrenadores aprovecharon para retocar sus sistemas. Las francesas salieron con otra mordiente y en el último cuarto de hora de la primer mitad elaboraron sus aproximaciones más peligrosas que, por fortuna para las rojiblancas repelieron los palos.

Tras el paso por vestuarios, ambos equipos introdujeron piezas de refresco en el once con la intención de dar minutos a todas las jugadoras, pero el Athletic no se resintió en exceso. El encuentro, eso sí, perdió algo de ritmo y las llegas a puerta disminuyeron. Fue a la salida de un córner cuando las entrenadas por Villacampa lograron el tercero en una mala salida de la portera rival que no bloqueó el balón y Azkona estuvo atenta para marcar. El tanto supuso un jarro de agua fría para las francesas que poco después vieron como se quedaban en inferioridad numérica. Bondaud vio su segunda tarjeta amarilla por una protesta innecesaria.

Con cerca de media hora por delante y el choque bajo control, el Athletic siguió insistiendo hasta que Azkona culminó una gran jugada que se fabricó tras varias paredes en su compañeras. El partido estaba más que resuelto a falta de veinte minutos para la conclusión, pero había que saber gestionarlo para impedir lo que ocurrió en las postrimerías. Un error de marcaje en el segundo palo permitió que el Soyaux lograra su tanto.

Fue una anécdota para los espectadores, pero un aspecto a mejorar para el técnico rojiblanco. Quería cerrar el choque con la puerta a cero y no lo consiguió, pero para eso están las pretemporadas. Para pulir defectos y que el equipo aprenda a mantener la intensidad durante todo los noventa minutos. Sin embargo, con una victoria es más fácil corregir los defectos.