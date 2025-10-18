El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic sigue sin ganar Athletic Club

El Athletic sigue sin ganar

Las rojiblancas empatan ante el Alhama en un mal partido que las mantiene en la parte baja de la clasificación

Feliciano Molina

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:14

Tampoco al octavo intento de la temporada llegó el primer triunfo de un Athletic contagiado del juego trabado propuesto de partida por el recién ascendido ... Alhama (0-0). La reaparición de la mediapunta Clara Pinedo, una de las cuatro revulsivas introducidas por Javi Lerga durante el segundo tiempo, fue la nota más positiva del duelo del Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar (Murcia), previo al primer parón liguero de la temporada.

