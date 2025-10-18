El Athletic sigue sin ganar

Tampoco al octavo intento de la temporada llegó el primer triunfo de un Athletic contagiado del juego trabado propuesto de partida por el recién ascendido ... Alhama (0-0). La reaparición de la mediapunta Clara Pinedo, una de las cuatro revulsivas introducidas por Javi Lerga durante el segundo tiempo, fue la nota más positiva del duelo del Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar (Murcia), previo al primer parón liguero de la temporada.

El Athletic arrancó con mucha energía y, al mismo tiempo, responsabilizado por escapar de la zona de descenso a Primera Federación. La presión elevada y el juego por las bandas definieron el plan del entrenador Javi Lerga. Agote, que disputó el encuentro completo, se mostró muy participativa por el extremo derecho buscando centros tanto por alto como a través de pases atrás apurando la línea de fondo.

Pese al mayor dominio visitante, la primera ocasión clara correspondió al Alhama, situado por la zona media de la clasificación, pues Raquel Pinel envió un lanzamiento de falta directa por encima de la barrera al larguero de la meta de la internacional Nanclares en el minuto 18.

Poco después, Nanclares tuvo que intervenir de manera providencial ante un remate de cabeza de Ana Velázquez a la salida de un saque de esquina ejecutado desde el flanco derecho. El Alhama se hizo con la pelota hasta el descanso ante un Athletic por momentos conservador.

Al descanso del encuentro se llegó sin ocasiones claras del Athletic. Ninguno de los entrenadores realizó sustituciones al paso por los vestuarios. El comienzo del segundo tiempo también fue de mejor tono del Athletic. Azkona estuvo cerca de marcar con un remate de cabeza ante un centro lateral aunque no supo dirigir la pelota de manera adecuada. La delantera visitante volvió a avisar poco después a través de otro remate de cabeza en un balón caído con poca velocidad, y la acometida se perdió por la línea de fondo.

Poco después, Marta Gestera dispuso de una ocasión clara para las locales: la delantera centro del Alhama cazó a la defensa al espacio y, en una acción mano a mano contra Nanclares, erró buscando definir de vaselina en el minuto 53. Javi Lerga movió el banquillo por primera vez dando entrada a Sara Ortega como recambio de Azkona. Así, Amezaga pasó a ocupar el puesto de delantera aunque esta permuta no consiguió dotar al Athletic de mayor dominio ni de ocasiones más claras de cara a la portería de Elena de Toro. Oguiza y la reaparecida Clara Pinedo se sumaron de manera simultánea al terreno de juego como relevos de Baños y Valero en el minuto 70.

El entrenador del Athletic decidió aprovechar la tercera y última ventana de cambios, lo cual llevó a Patri Zugasti al césped en detrimento de Amezaga para apurar los últimos cartuchos ofensivos. En los minutos finales, el Athletic estuvo algo más de tiempo en campo rival y, sobre todo, consiguió forzar faltas que generaron algo de peligro.

Sin ideas

Pese a enviar varios balones al área buscando la olla y crear acciones ofensivas, las ocasiones claras no comparecieron. El técnico del Athletic intentó encontrar algo fuera de lo convencional solicitando revisión de VAR en el minuto 97 por un posible penalti de Mariana, pero tras la consulta, la colegiada Cuesta Arribas confirmó la inexistencia de algo para señalar. El largo tiempo añadido aún dio de sí para un disparo de Zubieta desde la frontal, y su remate con la pierna derecha no pudo coger portería y se perdió por la línea de fondo, acabando así con las últimas opciones del Athletic por alcanzar la primera victoria de la temporada.

En un partido de escasa calidad y sin demasiados tiros a puerta, el Alhama y el Athletic debieron conformarse con no perder el partido. El conjunto murciano permanece por la zona media de la clasificación, mientras que el Athletic continúa en puestos de peligro. El siguiente encuentro del Athletic será el domingo 2 de noviembre (12.00 horas) ante el otro recién ascendido desde Primera Federación, el DUX Logroño, en Lezama.